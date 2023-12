Hermann Bareiss hatte die Senioren wieder zum schon zur Tradition gewordenen Adventsnachmittag in seinem Hotel eingeladen. Über den Nachmittag informieren die Senioren in einer Mitteilung.

Festlich geschmückt waren die Außenanlagen, die Räumlichkeiten im Hotel und die Tische, an denen die Geladenen Platz nahmen. Dort kamen sie schnell miteinander ins Gespräch.

Hermann Bareiss begrüßte seine Gäste, bevor Renate Finkbeiner als Vertreterin der Senioren das Wort ergriff. Dieser Adventsnachmittag im „Bareiss“ fühle sich fast so an wie das Treffen einer großen Familie. Die Mitteltaler Senioren würden von vielen beneidet, weil sie in der Adventszeit in ein nicht nur in Deutschland bekanntes Fünf-Sterne-Hotel eingeladen würden, wo alle in weihnachtlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen und sonstigen Leckereien verwöhnt würden.

Rückblick auf Erfolge

Renate Finkbeiner wies auf die Situation der Gastronomie hin und sagte, dass Hermann, Hannes und Britta Bareiss hervorragende Wegbegleiter seien für junge Menschen, die sich für diesen Berufszweig entschieden haben. Nicht umsonst sei Hermann Bareiss in diesem Jahr mit dem „Kuckuck-Award“ ausgezeichnet worden – als Anerkennung dafür, wie sich das Hotel in besonderer Weise für die Ausbildung und Förderung seines Personals einsetzt. Hannes Bareiss habe für das Hotel kürzlich die Auszeichnung „Bestes kulinarisches Hotel Deutschlands“ entgegennehmen können. Zudem hätten die Spitzenköche des Hotels mit ihren Gerichten Einzug gehalten in das „Deutsche Archiv der Kulinarik“, wofür es wohlverdienten Applaus gab.

Spezielles Kochbuch als Geschenk

Renate Finkbeiner dankte im Namen der Senioren für diesen Nachmittag und übergab Hermann Bareiss ein spezielles Kochbuch, für das Zutaten aus heimischen Wäldern und der Natur allgemein benötigt werden. Sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieses Buch in der großen Kochbuchsammlung noch ein Plätzchen findet und vielleicht eines Tages „Eichelwurst mit Fichtenbutter auf Waldbrot“ auf der Speisekarte zu finden ist.

Nach einem Essen hieß es Abschied nehmen. Hermann, Hannes und Britta Bareiss verabschiedeten sich von jedem einzelnen Gast mit persönlichen Worten sowie einem Geschenk.