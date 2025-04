Das Bareiss ist zum zweiten Mal zum „Luxury Culinary Hotel of the Year“ gekürt worden.

Zum zweiten Mal in Folge belegt das Hotel Bareiss auch 2025 Platz eins unter den „Besten 101 Hotels“ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol in der Kategorie Kulinarik. Darüber informiert das Hotel in einer Mitteilung.

Britta und Hannes Bareiss nahmen die Auszeichnung von Carsten Rath, Gründer des Rankings, im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken entgegen.

Die Liste der „101 Besten Hotels“ im deutschsprachigen Raum gilt in der Highend-Hotellerie als das derzeit führende unabhängige und am meisten angesehene Ranking, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Hotel Bareiss in Mitteltal zähle damit zu Hotel-Legenden und Spitzenhäusern wie der Düsseldorfer Breidenbacher Hof, das Hamburger Vier Jahreszeiten, die Sacher in Wien und Salzburg oder das Baur au Lac in Zürich.

Insgesamt 60 Köche

Die Auszeichnung komme nicht von ungefähr. Um die Gäste in fünf Hotel-Restaurants, drei À-la-carte-Restaurants im Hotel und in den drei gastronomischen „Outlets“, der Wanderhütte Sattelei, dem Forellenhof Buhlbach und im historischen Morlokhof von 1789, kulinarisch zu verwöhnen, sind im Ganzen 60 Köche verantwortlich, neun davon für das Drei-Sterne-Restaurant Bareiss unter Küchenchef Claus-Peter Lumpp, laut der Mitteilung Top Ten der besten Köche in Deutschland.

Der Tester eines renommierten Restaurantführers, erfahren auf dem Globus der Gourmandise, habe erst im Dezember geurteilt: „Es gibt weltweit kein Hotel mit einer vergleichbaren gastronomischen Vielfalt und vergleichbaren Ausnahme-Qualität. Keins.“

Hannes Bareiss sagte im Anschluss an die Ehrung in Interlaken: „Wir sind sehr berührt, sehr geehrt und wahnsinnig stolz auf unser Team in der Küche und im Service.“