Hotel Bareiss in Mitteltal: 500 „Bareissianer“ feiern das 75-jährige Jubiläum

Das Hotel Bareiss hatte anlässlich seines 75. Jubiläums die ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeiter zu einem Wiedersehen und Zusammensein in die Baiersbronn-Mitteltaler Weißenbachhalle eingeladen. Es kamen 500 Bareissianer – ab den 70er-Jahren aufwärts bis hin zu den jüngsten Azubis, die vor einem halben Jahr mit ihrer Lehre angefangen haben. „Es war mit den Händen zu greifen: Die Weißenbachhalle war ein einziges großes Wir: Wir Bareissianer, wir gehören zusammen“, heißt es in einer Mitteilung des Hotels.

Die Gastgeber gaben dafür die Steilvorlage. Hannes Bareiss, der zugleich für seinen Vater Hermann Bareiss und seine Frau Britta begrüßte, skizzierte die Erfolgsgeschichte des Hauses. Dabei spielte er den Ball immer wieder ins Feld der Gäste: Dem bewundernswerten Volleinsatz aller Mitarbeiter in über mehr als sieben Jahrzehnten sei es vor allem zu verdanken, das Bareiss zu dem gemacht zu haben, als was es dem Markt und vor allem den Gästen heute gilt: unter den Ferienresorts eines der besten zu sein und in der Spitzenhotellerie weltweit einen der ersten Ränge einzunehmen.

Die Stimmen der Gäste

Die Gäste spielten den Ball zurück. Einzelne Stimmen werden in der Mitteilung zitiert: „Wir haben unheimlich viel gelernt in unserer Ausbildung. Fachlich und menschlich. Etwas, was uns im späteren Leben zugutekam.“ Ein anderer ergänzt: „Was wir auch gelernt haben: Disziplin, Kameradschaft, Zusammenhalt, Freundschaften, die bis heute halten, und vor allem: alles für den Gast. Diese ganzen Tugenden haben uns sicherlich gut und sehr gut durch das Leben getragen.“

Und einer bringt den eigenen Erfolg auf den Punkt: „Nach der Lehre mussten wir keine Bewerbungen mehr schreiben: Ein Empfehlungsschreiben von Hermann Bareiss, und schon konnten wir überall auf der Welt anfangen. Ohne das Bareiss wären wir nicht so weit gekommen.“

Kulinarische Buffets

In der stimmungsvoll geschmückten Weißenbachhalle mit Bildern vom Haus und Mitarbeitern aus sieben Jahrzehnten war das Bareiss ganz Bareiss: „Culinary Luxury Hotel of the Year“ – an diesem Abend für 500 Bareissianer. Kulinarische Buffets der Kaminstube, der Dorfstube, der Wanderhütte Sattelei, des Forellenhofs Buhlbach, auf den Weg gebracht von Küchenchef Daniel Sorge und der Brigade. Dazu Weine der Bareiss-Jubiläumsedition zum 75..

Die Letzten gehen nach drei Uhr

Unter dem „Dirigat“ des Gastronomischen Direktors Dieter Kalweit kümmerte sich der Musikverein Trachtenkapelle Mitteltal mit um den Service und darum, dass die Gläser festgerecht gefüllt waren. Die sechsköpfige Band von Martin Böhm jazzte den Saal hoch und höher. Nach Mitternacht übernahm DJ Koma. Die Letzten gingen nach drei. Und das bleibt: einmal Bareissianer, immer Bareissianer – wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt.