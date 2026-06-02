Hotel Bareiss in Mitteltal: 500 „Bareissianer“ feiern das 75-jährige Jubiläum

Das Hotel Bareiss feierte sein 75-jähriges Bestehen mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern.
Das Hotel Bareiss hatte anlässlich seines 75. Jubiläums die ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeiter zu einem Wiedersehen und Zusammensein in die Baiersbronn-Mitteltaler Weißenbachhalle eingeladen. Es kamen 500 Bareissianer – ab den 70er-Jahren aufwärts bis hin zu den jüngsten Azubis, die vor einem halben Jahr mit ihrer Lehre angefangen haben. „Es war mit den Händen zu greifen: Die Weißenbachhalle war ein einziges großes Wir: Wir Bareissianer, wir gehören zusammen“, heißt es in einer Mitteilung des Hotels.