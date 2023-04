Festnahme in Balingen Kokain per Post bekommen - 29-Jähriger in U-Haft

Unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ist am Mittwoch in Balingen ein 29 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.