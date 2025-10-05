Hospizpatientin in Nagold: Rotes Kreuz erfüllt schwer kranker Frau einen letzten Wunsch

Eine schwer erkrankte Frau lebt im Hospiz in Nagold. Ihr Sohn heiratet in Schenkenzell. Das Rote Kreuz hat es möglich gemacht, dass sie trotzdem daran teilnehmen konnte.
Manche Tage sind kostbar – nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie mit Liebe, Mut und Nähe gefüllt sind. Die Glücksmomente-Fahrt zur Hochzeit ihres Sohnes wurde für eine Frau zu einem solchen Tag. Gemeinsam mit dem DRK-Team, Wolfgang und Daniela, durfte sie trotz schwerer Erkrankung einen unvergesslichen Moment im Kreis ihrer Familie erleben.