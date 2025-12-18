Hospizgruppe in Altensteig: Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat

Die Teilnehmerinnen erhielten ihre Zertifikate nach einem intensiven Kurs unter Leitung von Claudia Landenberger, Ursula Schlager und Ute Roller, der von Juni bis Dezember 2025 stattfand. An insgesamt sechs Wochenenden und drei Abenden erlernten die Teilnehmenden wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden unerlässlich sind.

Von Demenz bis Spiritualität Der Kurs umfasste eine Vielzahl von Themen, darunter Kommunikation, Demenz, Symptome bei Sterbenden und Spiritualität. Die Teilnehmerinnen hatten die Möglichkeit, sich in Vorträgen, Austauschrunden, Gruppenarbeiten und praktischen Übungen mit diesen wichtigen Aspekten auseinanderzusetzen. Zudem erhielten sie Einblicke in das Bestattungswesen und wurden von einer Rechtsanwältin über Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten informiert.

Besondere Einblicke gewährte ein Palliativmediziner, der über symptomatische Therapien informierte. Die praktische Anwendung des Themas Selbstfürsorge wurde durch ein Büffet mit Getränken und Snacks unterstützt, das den Austausch und das Gemeinschaftsgefühl stärkte. Am Ende des Kurses fiel das Abschiednehmen schwer. Die Gruppe war zwischenzeitlich wie zu einer Familie zusammengewachsen.

Über das Thema Sterben sprechen

Claudia Landenberger würdigte den Mut und den zeitlichen Einsatz der Teilnehmerinnen und ermutigte sie, mit ihrem neuen Wissen und ihrer Lizenz über das Thema Sterben zu sprechen. Jede Teilnehmerin erhielt ein Zertifikat, das sie berechtigt, in einem Hospizdienst mitzuarbeiten, sowie eine Rose als symbolische Geste.

Weiterer Kurs im kommenden Jahr

Motiviert durch die positiven Rückmeldungen wird im Jahr 2026 erneut ein Qualifizierungskurs angeboten, um weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Dazu finden im Januar zwei Infoabende statt. Eingeladen sind alle die sich für den Kurs und die ehrenamtliche Mitarbeit in einem Hospizdienst interessieren. Termine sind am Montag, 12. Januar, um 19 Uhr in der Diakoniestation Altensteig, Am Brunnenhäusle 3, und am 19. Januar in Wildberg in den Räumen der Hospizgruppe Wildberg im Schönbronner Weg 51/1.

Die ambulante Hospizgruppe Altensteig

begleitet Schwerkranke und Sterbende und setzt sich für ein Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde ein.