Hospizgruppe in Altensteig: Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat

Neun Teilnehmerinnen haben erfolgreich ihre Qualifizierung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin in Altensteig abgeschlossen.
Die Teilnehmerinnen erhielten ihre Zertifikate nach einem intensiven Kurs unter Leitung von Claudia Landenberger, Ursula Schlager und Ute Roller, der von Juni bis Dezember 2025 stattfand. An insgesamt sechs Wochenenden und drei Abenden erlernten die Teilnehmenden wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden unerlässlich sind.