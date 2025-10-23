Hospizarbeit in Weil am Rhein: Raum für Begleitung auf dem letzten Weg

Menschen und deren Angehörige angesichts des Todes zu begleiten, das hat sich die Hospizgruppe iDreiländereck zur Aufgabe gemacht.

Viele der Ehrenamtlichen nahmen an dem festlichen Akt in der neuen „Wirkstätte“, die sich Am Rathausplatz 3 befindet, teil. Unter den Gästen waren Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, vom Sozial Dezernat des Landratsamt Lörrach, Elke Zimmermann-Fiscella, der Vorsitzende des Förderverein, Ulrich May, Kristin Fuchs, Bürgermeisterin aus Rheinfelden, sowie unter anderen viele Kreis- und Gemeinderäte.

Tonio Paßlick, der Vorsitzende der Ambulanten Hospizgruppe Dreiländereck stellte die Koordinatorinnen der Einrichtung, Daniela Seitz und Stefanie Sproß vor. Die Räume finden sich neben der Städtischen Seniorenberatung. Sie sind hell und freundlich. Es gibt unter anderem einen großen Raum, in dem beispielsweise Ausbildungen, Vorträge oder ein Trauercafé stattfinden könnten. Daneben ein kleines Büro und in einem weiteren Zimmer können Einzelgespräche geführt werden.

Sponsoren für neue Räume

Dank vieler Sponsoren und Eigenarbeit sei die „Wirkstätte“ entstanden. Maßgeblich habe der vor einem Jahr gegründete Förderverein zum Gelingen beigetragen. Die Wirkstätte solle ein öffentlicher Ort sein. Wir sind ambulant für die Betroffenen in der ganzen Region zuständig, während das Hospiz am Buck in Lörrach, die Menschen stationär betreut. „Beides gehört zusammen“, stellte Paßlick fest.

Ehrenamt für den letzten Lebensweg

Zudem würden Kontakte zu Pflegeheimen und den Kliniken in Lörrach gehalten. Allerdings, die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck sei auf Spenden und Sponsoren angewiesen. Nach einer abgeschlossenen Sterbebegleitung erhalte der Verein gemäß § 39a Sozial Gesetzbuch einen gewissen Betrag für seine Arbeit, erläuterte der Vorsitzende. Der Begriff Sterbebegleitung sei eigentlich nicht richtig. Vielmehr müsste es heißen „Lebensbegleitung“, denn die Ehrenamtlichen begleiten die Betroffenen auf ihrem letzten Weg und die Angehörigen auf dem Weg danach. „Wir brauchen solche Menschen, die diese Arbeit leisten und wir bilden diese Ehrenamtlichen dafür aus“, sagte Paßlick.

Verein ist unverzichtbar

Zimmermann-Fiscella übermittelte die Grüße der Landrätin Marion Dammann. Die Arbeit des Vereins sei unverzichtbar und unschätzbar wertvoll. Sie stehe für die elementaren Werte in der Gesellschaft. Es werde eine Kultur des Hinsehens und eine Kultur der Menschlichkeit geschaffen. „Diese Räume unterstreichen Qualität und Professionalität“, der Landkreis sei stolz auf diese Einrichtung. „Sie alle sind stille Helden und Heldinnen in unserer Gesellschaft“, sagte Zimmermann-Fiscella.

Immer noch ein Tabu-Thema

„Der Verein biete eine wundervolle Begleitung Schwerstkranker und deren Angehörigen“, stellte Oberbürgermeisterin Diana Stöcker fest. Der Tod und das Sterben sei noch immer ein Tabu-Thema. Daher sei sie froh, dass Räume für die Wirkstätte „mitten in der Stadt“ gefunden werden konnten. Der Einsatz der Ehrenamtlichen sei etwas ganz besonderes und eine wichtige Stütze für die betroffenen Menschen. Stöcker sprach „die besten Wünsche und einen guten Start für diese segensreiche Arbeit“ aus.

Fünf Jahre Sicherheit

„Mit Elan ist der Förderverein an diese Sache herangegangen“, berichtete der Vorsitzende des Fördervereins, Ulrich May. Es sei gut, dass der Umzug von Grenzach-Wyhlen nach Weil am Rhein geklappt habe. Sein Dank galt allen Sponsoren und Spendern, die dazu beigetragen haben, für fünf Jahre eine gewisse finanzielle Sicherheit zu schaffen. „Es ist sehr wichtig, dass wir Spenden, die gleichzeitig ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung sind, bekommen.“ Nur dadurch könne diese Arbeit weiterhin durchgeführt werden, sagte May.

Nach der offiziellen Eröffnung der „Wirkstätte“ hatten die Gäste die Gelegenheit, die Räume zu besichtigen und sich auszutauschen.