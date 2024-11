Hospizarbeit in Nagold

1 Monika Wehrstein (rechts) mit einer treuen Wegbegleiterin in der Hospizarbeit, Hilde Benz. Foto: Bernklau

Viele Jahre hat sie andere in ihren allerletzten Stunden begleitet. Jetzt muss Monika Wehrstein nach 35 Jahren Abschied nehmen von dem, was sie als „ihr Kind“ bezeichnet. „Es tut weh, dieses Kind sterben zu sehen“, sagt sie. Ihre ambulante Hospizgruppe existiert nicht mehr.









Seit Jahrzehnten ist ihr Name mit dem Ziel verbunden, Menschen die letzte Lebensphase so lebenswert wie möglich zu gestalten und ihnen ein Sterben in Würde und Geborgenheit zu ermöglichen. Mit der Hospizarbeit.