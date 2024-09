Das Motto könnte passender nicht sein. Dort, wo sich manche dieser Blüten auf Erden für immer schließen und Menschen sich aus dem hiesigen Leben verabschieden, im Hospiz Via Luce, wurde dieses Lichterfest unter dem Motto „Blüte des Lebens“ mit viel Akribie in den vergangenen Wochen vorbereitet: Im Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen.

Dessen Chefin Maria Noce hat gemeinsam mit ihrem Team auch für die diesjährige Auflage des Lichterfests wieder ein gleichsam stimmungsvolles wie unterhaltsames Programm gezaubert.

Ein besonderer Moment

Während sich tagsüber auf der Schwenninger Möglingshöhe am Sonntag, 29. September, ab 14 Uhr, alles um Spaß und Unterhaltung dreht – vom Puppenspieler über eine Kunstmodenschau bis hin zum Toten-Hosen-Coverband-Konzert, geht das Fest abends so richtig zu Herzen.

Dann nämlich werden tausende Lichter entzündet. Besucher brennen die Kerzen ihrer Lichterblüten an und lassen diese nach einer würdevollen Andacht im Kirchenpavillon auf dem See der Möglingshöhe zu Wasser. Es ist jedes Mal ein atemberaubender Anblick, wenn tausende Lichtlein auf dem Wasser funkeln – und manche Träne im Augenwinkel eines Besuchers währenddessen glitzert. Denn dass die Besucher die Lichterblüten in den See setzen, hat einen Grund: Das Lichterfest dient dem Andenken an Verstorbene – auch, aber längst nicht nur, jene, die im Hospiz aus dem Leben geschieden sind.

Zuspruch bestätigt Veranstalter

Dass das Team um Maria Noce den Zurückgebliebenen eine solch stimmungsvolle Gelegenheit des Gedenkens gibt und dem Erinnern, Verabschieden und Trauern mit dem Lichterfest einen so würdevollen Rahmen gegeben hat, kommt offenbar an: Tausende feiern dieses Lichterfest in Schwenningen traditionell – auch wenn sie noch mitten in der Blüte ihres eigenen Lebens stehen.

Lichterfest „Blüte des Lebens“

Das Programm

Das Lichterfest beginnt am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr auf der Möglingshöhe in Schwenningen. Der weitere Verlauf sieht so aus: 14 Uhr Start, 14.30 bis 15 Uhr Puppenspieler im Kirchenpavillon, 15.30 bis 16 Uhr Tote-Hosen-Coverband „Fast alles ohne Strom“, 16.15 bis 16.30 Uhr Ansprache Oberbürgermeister Jürgen Roth, 16.30 bis 17.30 Uhr Kunstmodenschau, 17.30 bis 18 Uhr Tote-Hosen-Coverband. Den ganzen Tag über gibt es Angebote wie die Seifenblasen-Clownerei mit Klausi Klücklich und Frohnella, Blütendruck-Workshops, Kinderschminken, Glücksrad, Steine bemalen und eine Hüpfburg. Von 18 bis 19 Uhr wird die Andacht im Kirchenpavillon gefeiert, ab 19 Uhr erfolgt das Lichterblütenleuchten im See.