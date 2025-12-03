Hospiz in Lörrach: Rapunzel bringt hohe Spende

Durch die deutschlandweite BVZ-Spendenaktion „Rapunzel“ sind 18 000 Euro für den Förderkreis des Lörracher Hospizes am Buck zusammengekommen.
Der Bundesverband der Zweithaarspezialisten (BVZ) hat 18 000 Euro an den Förderkreis Hospiz am Buck gespendet. Die symbolische Scheckübergabe fand am Montag im Ausweichquartier der Einrichtung an der Bergstraße statt. Möglich wurde die beachtliche Spende durch die Aktion „Rapunzel“, die alljährlich vom BVZ veranstaltet wird. Ein Jahr lang sammelt der Verband menschliches Echthaar, das dann im Rahmen einer Auktion veräußert wird.