Hospiz in Albstadt: Die letzte Reise bewusst gestalten

Die Hospizgruppe Ebingen bietet Informationsabende an, die Orientierung für eine Zeit geben, die jeden Menschen betrifft.
Über Urlaubsreisen, Karriereplanung oder die Altersvorsorge wird selbstverständlich gesprochen. Über die letzte Reise des Lebens hingegen oft erst dann, wenn keine Zeit mehr für wichtige Entscheidungen bleibt. Dabei ist das Lebensende ein Weg, den jeder Mensch früher oder später beschreiten wird. Fachleute sind sich einig: Wer rechtzeitig vorsorgt, entlastet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie und sein persönliches Umfeld.