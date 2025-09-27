Hospiz am Buck in Lörrach: Nach der Feier starten die Bauarbeiten

Das Hospiz am Buck wird 15 Jahre alt. Wenn nun alles gut geht, kann die Einrichtung in zwei Jahren zurückziehen in das dann erweiterte Stettener Paulushaus.
Auf 15 Jahre kann das Hospiz am Buck am 1. Oktober zurückblicken. Mit geladenen Gästen wird dieses kleine Jubiläum eine Woche später gefeiert. Denn die Einrichtung für sterbenskranke Menschen befindet sich noch immer in dem im Mai 2023 bezogenen Ausweichquartier an der Bergstraße. Dort schätzt Einrichtungsleiterin Graziella Scholer zwar die Nähe zur Innenstadt. Doch die Räumlichkeiten seien beengt und ohnehin handelt es sich dabei nur um eine Übergangslösung, bis der Umbau und die Erweiterung des eigentlichen Domizils im Stettener Paulushaus neben dem Seniorenzentrum St. Fridolin abgeschlossen ist.