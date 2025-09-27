Hospiz am Buck in Lörrach: Nach der Feier starten die Bauarbeiten

Das Hospiz am Buck wird 15 Jahre alt. Wenn nun alles gut geht, kann die Einrichtung in zwei Jahren zurückziehen in das dann erweiterte Stettener Paulushaus.

Auf 15 Jahre kann das Hospiz am Buck am 1. Oktober zurückblicken. Mit geladenen Gästen wird dieses kleine Jubiläum eine Woche später gefeiert. Denn die Einrichtung für sterbenskranke Menschen befindet sich noch immer in dem im Mai 2023 bezogenen Ausweichquartier an der Bergstraße. Dort schätzt Einrichtungsleiterin Graziella Scholer zwar die Nähe zur Innenstadt. Doch die Räumlichkeiten seien beengt und ohnehin handelt es sich dabei nur um eine Übergangslösung, bis der Umbau und die Erweiterung des eigentlichen Domizils im Stettener Paulushaus neben dem Seniorenzentrum St. Fridolin abgeschlossen ist.

Bauarbeiten können im vierten Quartal beginnen Doch die Bauarbeiten haben sich immer wieder verzögert. Zuletzt musste permanent etwas nachgereicht werden. Nun wird es im vierten Quartal dieses Jahres endlich losgehen. Das Hospiz am Buck wird seine Aufnahmekapazitäten dadurch von sechs auf zwölf Plätze verdoppeln. „Am Ende werden wir wohl vier Jahre in unserem Übergangsquartier verbracht haben“, spekuliert Scholer auf einen Einzug im Frühjahr 2027.

Hospiz wird von sechs auf zwölf Plätze erweitert

An der Bergstraße im Wohnquartier Conrad stehen dem stationären Hospiz derzeit acht Plätze zur Verfügung. Wäre es nicht auch denkbar, diese Plätze zusätzlich weiterzubetreiben, sobald der Umbau des Paulushauses abgeschlossen ist? „Nein“, sagt Scholer. Denn eigentlich sind die Ausweichräume für die zweite Senioren-WG im Quartier unter der Schirmherrschaft des Seniorenzentrums St. Fridolin reserviert.

Jeden Monat gehen etwa 20 Anfragen ein

Sicherlich wäre es auch möglich, 20 Plätze zu belegen, überlegt die Einrichtungsleiterin. Immerhin gehen monatlich rund 20 Anfragen aus den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Breigau-Hochschwarzwald ein. Die Tendenz sei steigend und es könne auch immer nur ein kleiner Teil der Interessenten aufgenommen werden. Andererseits wird nun bald im Landkreis Waldshut ein Hospiz eröffnet, was ein wenig Entlastung bringen werde.

Aber auch das Personal könnte sich als limitierender Faktor für eine Erweiterung auf 20 Plätze erweisen. Bisher sei das Hospiz am Buck mit 20 Ehrenamtlichen und 24 Festangestellten gut aufgestellt, wobei 10,5 der festen Stellen auf die Pflege entfallen. Dank dieses guten Personalschlüssels gebe es derzeit nur wenig Fluktuation. Für acht Personen seien in den beiden Schichten jeweils mindestens zwei Fachkräfte zuständig, zumeist seien sogar drei anwesend, erklärt die Einrichtungsleiterin. Mit dem Wiedereinzug ins erweiterte Haus am Buck sollen drei zusätzliche Pflegestellen geschaffen werden. Im Ausweichquartier fühlt sich das Team gut integriert und versorgt, wie Scholer betont.

Bedarfsgerechte Vermittlung der Gäste

Sehr eng arbeite man auch mit den drei ambulanten Hospizgruppen auf ehrenamtlicher Basis im Landkreis zusammen. Verstärkt werden soll zudem die Kooperation mit dem neuen Dreiland-Klinikum, das nach seiner Eröffnung auch über eine Palliativstation verfügen wird.

Bei regelmäßigen Treffen geht es beispielsweise um eine bedarfsgerechte Vermittlung der Gäste, wie das Hospiz-Team seine Bewohner nennt. „Schon bevor wir einen Gast aufnehmen, stellen wir den Kontakt zu ihm in seinem bisherigen Umfeld her. Wir suchen die Menschen bei sich zu Hause oder auch im Krankenhaus auf, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“ Einen solchen Austausch untereinander hält die Einrichtungsleiterin für sehr wichtig.

Froh zeigt sich Scholer auch über den „sehr engagierten Förderkreis Hospiz’ am Buck“. Dadurch werde vieles außerhalb der Reihe möglich gemacht. Atem- und Musiktherapie nennt sie als zwei Beispiele.