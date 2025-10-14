„hosenshop MADISON“ aus Nagold: „Ehrliche Beratung kann keine künstliche Intelligenz ersetzen“

Das Textilunternehmen „hosenshop MADISON“ ehrt deren langjährige Mitarbeiterinnen. Einige darunter sind schon mehr als 25 Jahre in dem Unternehmen aus Nagold tätig.
Der „hosenshop MADISON“ betreibt derzeit 30 Filialen in Baden-Württemberg und setzt auf persönliche Beratung, Nähe zu Kunden und die enge Bindung zu seinen Mitarbeitern.Das familiengeführte Textileinzelhandelsunternehmen hat jüngst seine langjährigen Mitarbeiterinnen im Hotel Restaurant Waldsägmühle feierlich geehrt. Insgesamt 17 Jubilarinnen feierten ihr zehn-, 20- oder 25-jähriges Betriebsjubiläum.