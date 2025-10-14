„hosenshop MADISON“ aus Nagold: „Ehrliche Beratung kann keine künstliche Intelligenz ersetzen“

Das Textilunternehmen „hosenshop MADISON“ ehrt deren langjährige Mitarbeiterinnen. Einige darunter sind schon mehr als 25 Jahre in dem Unternehmen aus Nagold tätig.

Der „hosenshop MADISON“ betreibt derzeit 30 Filialen in Baden-Württemberg und setzt auf persönliche Beratung, Nähe zu Kunden und die enge Bindung zu seinen Mitarbeitern.Das familiengeführte Textileinzelhandelsunternehmen hat jüngst seine langjährigen Mitarbeiterinnen im Hotel Restaurant Waldsägmühle feierlich geehrt. Insgesamt 17 Jubilarinnen feierten ihr zehn-, 20- oder 25-jähriges Betriebsjubiläum.

In einer festlichen Atmosphäre würdigten die Geschäftsführer Matthias Menke und Karl-Heinz Menke am Jubiläumsabend die Mitarbeiterinnen mit persönlichen Ansprachen und der Übergabe von Urkunden: „Mit ihrem Engagement, ihrer Loyalität und ihrer Persönlichkeit prägen Sie das Unternehmen maßgeblich und tragen wesentlich zu unserem Erfolg bei“, betonte Matthias Menke in seiner Ansprache.

„hosenshop MADISON“ feiert Mitarbeiter

Besonders hob er den Wert des persönlichen Miteinanders im Unternehmen hervor: „Gerade in Zeiten des Wandels und der technischen Entwicklungen bleibt der persönliche Kontakt entscheidend. Den sozialen Austausch, die ehrliche Beratung und das offene Gespräch – das kann keine künstliche Intelligenz ersetzen. Je technischer die Welt wird, desto wertvoller wird das Menschliche.“

Bei dem Abendessen bot sich ein angemessener Rahmen, um die Jubilarinnen gebührend zu feiern. Die Unternehmensleitung zeigte sich stolz auf die langjährige Treue und das große Engagement ihrer Mitarbeiterinnen.

„Wir sind unglaublich dankbar für Ihren Einsatz, Ihre Ideen und Ihre Ausdauer. Sie geben unserem Unternehmen ein Gesicht und machen jede Filiale zu einem ganz besonderen Ort“, lobt Menke abschließend.

Die Geehrten

Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit:

Patricia Rominger

Sabine Braun

Gabriela Rantasa

Stephanie Schönle

Nicole Schlüter

Gabriele Adamski

Heike Schupp (Abwesend)

Für 20-jährige Betriebszugehörigkeit:

Bianca Lang

Elke Seeger (Abwesend)

Für 10-jährige Betriebszugehörigkeit:

Laura Humbla-Wesolowska

Susanne Schmid

Jasmin-Havva Cakir

Zorica Udovicic

Katharina Groß

Danijela Juric

Heidi Harder-Eby

Evelina Grubert