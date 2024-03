1 Trainer-Legende Horst Mayer und seine Ehefrau Else Foto: Albert M. Kraushaar

Auf zwölf Meistertitel plus Pokalsiege kann Horst Mayer zurückblicken. „Ich war und bin ein Fußballverrückter“, sagt er über sich selbst.









Der Mann wirkt fit, durchtrainiert und vital. Horst Mayer sieht man die 90 Jahre nicht an. „Bevor mein Gesicht am Morgen Wasser sieht, mache ich erst meine Gymnastikübungen“, erklärt er in seiner Wohnung auf dem Wimberg – und erreicht zur Demonstration beim Bücken mühelos seine Zehenspitzen.