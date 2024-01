«Horror-Unglück»: Vier Menschen vor australischer Insel ertrunken

1 Vor der australischen Südküste sind vier Menschen ertrunken. Eine Nachrichtenseite schreibt von einem "Horror-Unglück". Foto: 7news Melbourne/7NEWS MELBOURNE/AAP/dpa

Melbourne - Bei einem tragischen Unglück sind vor der australischen Südküste vier Menschen im Meer ertrunken. Bei den Opfern handele es sich um drei Frauen und einen Mann, berichtete der australische Sender ABC. Die Gruppe sei an einem unbewachten Strand auf Phillip Island in der Nähe von Melbourne vermutlich durch seichtes Wasser gewatet und dann in eine Untiefe geraten - also eine Stelle mit sehr tiefem Wasser. Die Nachrichtenseite "Perth Now" sprach von einem "Horror-Unglück".