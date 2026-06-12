Ehepaar aus Althengstett stirbt: Verurteilter Raser legt nach zweitem Urteil wieder Revision ein

Zwei Althengstetter sterben 2023 bei einem Verkehrsunfall, den ein betrunkener Raser verursacht hat. Er wird jüngst zum zweiten Mal dafür verurteilt – und legt wieder Revision ein.

Wieder ist ein Urteil gefallen, wieder der Ausgang offen: Nach dem tödlichen Unfall im September 2023, bei dem ein Ehepaar aus Althengstett in Rheinland-Pfalz sein Leben verloren hatte, ist nun auch das Revisionsverfahren vorbei. Das Landgericht Zweibrücken hat den Raser, der den Unfall verursachte, ein zweites Mal verurteilt. Allerdings hat der Mann erneut Revision eingelegt.

Unfall Am 10. September 2023 kommt es in Rheinland-Pfalz, auf dem Braunsberg zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel, zu einem folgenschweren Unfall. Ein damals 27-Jähriger ist mit seinem Sportwagen viel zu schnell und dazu noch betrunken unterwegs. Er fährt teils mehr als 200 Stundenkilometer. Auf kurviger Strecke rammt er drei Fahrzeuge. Im dritten sitzt das Paar aus Althengstett: Die beiden sterben noch am Unfallort an den Folgen des Frontalzusammenstoßes.

Erstes Urteil Das Landgericht Zweibrücken verurteilt den Raser am 20. Dezember 2024 wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge und Körperverletzung zu einer Strafe von drei Jahren und sechs Monaten Haft. Der Mann legt Revision ein, der Bundesgerichtshof (BGH) hebt das Urteil auf.

Strafe fällt dieses Mal deutlich niedriger aus

Zweite Hauptverhandlung Im April und Mai wird der Fall erneut verhandelt. Ende des vergangenen Monats fällt das Urteil: Dieses Mal wird der inzwischen 29-Jährige „wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, durch das fahrlässig Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet wurde, zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt“, teilt Richterin Sabrina Leidinger mit. Darüber hinaus wird ihm die Fahrerlaubnis entzogen, und zwei Jahre lang darf er keinen neuen Führerschein beantragen.

Für die Familie des Althengstetter Paars, die als Nebenkläger auftritt, ist das Urteil eine Enttäuschung: Dass die Haftstrafe nun niedriger ausfällt, ist dabei nicht entscheidend.

Vorab war bereits klar, dass dies der Fall sein dürfte, was mit dem sogenannten Verschlechterungsverbot zusammenhängt: „Da nur der Angeklagte Revision eingelegt hatte, gilt das Verschlechterungsverbot und darf die Strafe somit nicht höher ausfallen als im ersten Verfahren“, erklärt das Landgericht Zweibrücken dazu in einer Mitteilung.

Viel wichtig wäre den Angehörigen der zwei Althengstetter ohnehin, dass der Mann nie wieder Auto fahren darf.

Dieses Mal beantragt auch Nebenklage Revision

Ausblick Offenbar ist auch der 29-Jährige mit dem Urteil nicht einverstanden. Er legt erneut Revision ein. Dieses Mal tun es ihm die Nebenkläger gleich – auch weil die Staatsanwaltschaft, anders als die Familie es erwartet hat, keine Revision beantragt.

Fast drei Jahre nach dem tödlichen Unfall gilt es nun, wieder zu warten: Bis das Urteil in schriftlicher Form vorliegt und anschließend die Revision begründet wird. Monate werden vergehen bis, und falls überhaupt, der Fall erneut beim BGH landet.

„Die Einlegung der Revision hat aufschiebende Wirkung“, erklärt die Pressesprecherin des Landgerichts, Corinna Zellmann. Die Haftstrafe muss der Mann deshalb erst einmal nicht antreten. Doch: „Die Fahrerlaubnis ist dem Angeklagten weiter vorläufig entzogen.“

Ob das der Familie des Althengstetter Paars ein Trost sein kann? Die zwei wurden in Zwickau, der Heimat der Ehefrau, bestattet. Ihr Lebensmittelpunkt aber war in Althengstett, der Heimat des Mannes. Dort haben Angehörige, Freunde und Kollegen einen Erinnerungsort geschaffen: eine Bank, die den beiden gewidmet ist. Zumindest dort können Verwandte, Freunde oder Spaziergänger zur Ruhe kommen.