Ehepaar aus Althengstett stirbt: Verurteilter Raser legt nach zweitem Urteil wieder Revision ein

Zwei Althengstetter sterben 2023 bei einem Verkehrsunfall, den ein betrunkener Raser verursacht hat. Er wird jüngst zum zweiten Mal dafür verurteilt – und legt wieder Revision ein.
Wieder ist ein Urteil gefallen, wieder der Ausgang offen: Nach dem tödlichen Unfall im September 2023, bei dem ein Ehepaar aus Althengstett in Rheinland-Pfalz sein Leben verloren hatte, ist nun auch das Revisionsverfahren vorbei. Das Landgericht Zweibrücken hat den Raser, der den Unfall verursachte, ein zweites Mal verurteilt. Allerdings hat der Mann erneut Revision eingelegt.