3 Ein Löscheinsatz fordert die Feuerwehr: Die Ladung des Lastwagens – Kunststoffkisten mit Paprika – fing Feuer. Sie musste unter Atemschutz ausgeräumt werden, berichtet die Feuerwehr Appenweier. Foto: Feuerwehr Appenweier

Wenige Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall an Heiligabend auf der A 5 ermittelt die Polizei "in alle Richtungen". Fest steht, dass offenbar Alkohol im Spiel war. Der entstandene Schaden wird mittlerweile auf rund 250.000 Euro geschätzt.















Renchen - Ein tragischer Unfall an Heiligabend riss die Ortenau aus der Weihnachtsruhe: Wie berichtet, krachte gegen 21 Uhr ein Falschfahrer auf der Nordfahrbahn der A 5 bei Renchen in einen Sattelzug. Auf Nachfrage unserer Zeitung gab die Polizei nun weitere Details zum Unfall preis. Demnach war der Falschfahrer 63 Jahre alt und stammte der Region. Er kam beim Unfall ums Leben, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die A 5 wurde für die Löscharbeiten und die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr auf der Spur in Richtung Karlsruhe rollte erst nach 13 Uhr am Folgetag wieder, als die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren.

Hintergründe noch unklar

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind auch am Montag noch unklar. "Bislang ermitteln wir in alle Richtungen", erläutert Polizeisprecher Wolfgang Kramer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sachbearbeitung liege mittlerweile bei der Verkehrspolizei in Baden-Baden. Viel könne man noch nicht sagen. Der Familie habe man zunächst einmal einige Tage Luft gelassen. "Jetzt muss man sehen, was die Vernehmungen im Umfeld ergeben werden", so Kramer. Verschiedene Zeugenaussagen hätten bereits ergeben, dass der 63-Jährige vor seiner Todesfahrt Alkohol getrunken haben soll. Wie viel, ließe sich jedoch nicht klären. Eine Blutprobe sei nicht erhoben worden. "Deswegen wird man im Nachhinein nichts zum konkreten Wert sagen können", erläutert der Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Ob es sich um einen Suizid gehandelt haben könnte, ist Teil der Ermittlungen.

Aufwändige Brandbekämpfung

Der Einsatz an Heiligabend forderte die beteiligten Feuerwehren besonders. "Der Lkw stand in Vollbrand, Betriebsstoffe und Trümmerteile verteilten sich brennend auf einer Strecke von 100 Metern in beiden Fahrtrichtungen", berichtet die Appenweierer Wehr auf ihrer Webseite. Die Brandbekämpfung habe sich als aufwendig herausgestellt. Der Lastwagen hatte Kunststoffkisten mit Paprika geladen, diese fingen Feuer. Die gesamte Ladung musste unter Atemschutz ausgeladen werde, um an die brennenden Glutnester im Inneren des Laderaums zu gelangen. Für die Löscharbeiten der brennenden Kunststoffkisten wurden große Mengen Wasser benötigt.

Rund 250.000 Euro Schaden

Die Lösch-, Nachlösch- und Aufräumarbeiten zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier erstreckten sich bis um 9.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag. Rund 120 Feuerwehrleute aus Appenweier, Achern und Offenburg sowie 30 ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz.

War die Höhe des entstandenen Schadens vorerst noch nicht klar, so sprach die Polizei am Montag von rund 250.000 Euro. Neben den zwei hauptsächlich beteiligten Laster und Auto seien weitere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn durch die umherfliegenden Trümmer beschädigt worden, so Kramer.