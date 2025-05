Horror-Trip: Gleitschirmflieger in China auf über 8000 Meter gesogen

1 Ein Paragleiter fliegt über den Jiankou Great Wall in China (Symbolfoto). Foto: Imago/VCG Es sollte es nur ein Probeflug werden. Doch unerwartet wird ein Gleitschirmflieger in China auf über 8000 Meter in die Höhe gezogen. Der Ausflug hat Folgen.







Der Gleitschirm – auch Paragleiter genannt – dient, wie der Name schon sagt, zum Gleitschirmfliegen. Gestartet wird mit den Füßen, in der Luft hält einen das Gleitsegel. Gleitschirmfliegen gehört aufgrund einer nicht unerheblichen Zahl an oft tödlich verlaufenden Unfällen zu den Risikosportarten. So weit so gut. Was jetzt ein chinesischen Paragleiter erlebt hat, gehört allerdings in eine ganze andere Kategorie: absoluter Horror-Trip.