Horror in Geislingen: Wo man sich richtig gruseln kann

Zehn Darsteller, vier Räume und jede Menge Kreativität: Der Balgenauer Verein erweckt den Spukkeller im Wasserschloss zu neuem Leben – und sorgt für Nervenkitzel pur.

Aus dem Schlosskeller in Geislingen dringen seltsame Geräusche nach oben. Flackernde Lichter lassen vermuten, dass dort unten etwas Unheimliches vor sich geht. Auch zwei Männer, die am Abend spazieren gehen, trauen der Sache nicht ganz. Mutig sprechen sie zwei junge Frauen an, die gerade aus dem Kellergewölbe kommen. Diese klären sie auf: Sie stecken mitten in den Vorbereitungen für den Spukkeller „Haunted Hollow“.

Der Balgenauer Verein um seine Vorsitzende Melanie Schlaich arbeitet bereits seit Mitte September daran, vier Räume im Untergeschoss auf die Spuknacht am 31. Oktober vorzubereiten. Insgesamt zehn Darsteller werden ab 17 Uhr bis um Mitternacht versuchen, den Besuchern das Fürchten zu lehren.

Viel Arbeit steckt nicht nur in der aufwendigen Dekoration und Ausstattung der Räume. Auch die Kostüme entstehen teils in Handarbeit oder werden kreativ aufgemotzt. Und natürlich darf die passende Schminke nicht fehlen – die richtige „Kriegsbemalung“ zum Erschrecken.

Von Gruselfilmen fasziniert und inspiriert

Melanie Schlaich und Schriftführerin Nadine Hauser waren schon immer fasziniert vom Horror-Genre, vor allem von japanischen Gruselfilmen. Bereits fünfmal öffnete das Geislinger Horrorhaus seine Pforten – zuletzt im Jahr 2019. Pandemiebedingt blieb es in den vergangenen Jahren geschlossen.

Der Eintritt kostet diesmal 4,50 Euro und erfolgt nicht mehr auf Spendenbasis. Außerdem dürfen nur Personen ab 16 Jahren in die Schauerwelt eintreten. „Wir haben uns bei der Altersfreigabe an den entsprechenden Filmen orientiert“, erklärt Schlaich. Zusätzlich muss jeder Besucher einen Infozettel lesen und unterschreiben. Darin wird unter anderem auf mögliche Risiken wie erhöhte Epilepsiegefahr durch Beleuchtung oder den körperlichen Kontakt mit Darstellern hingewiesen.

Mit großer Mühe „Folterzimmer“ gestaltet

Für Fans von Horrorfilmen haben die Organisatoren einige Easter Eggs, also versteckte Überraschungen, eingebaut. „Zu viel wollen wir aber nicht verraten – sonst wäre die Spannung dahin“, sagt Schlaich. Wenn man die vier „Folterzimmer“ durchschreitet, soll das gesamte Ambiente perfekt aufeinander abgestimmt sein. „Da sind wir kleine Perfektionisten“, schmunzelt die Vorsitzende.

Selbst die Geräusche wurden damals in mühevoller Kleinarbeit zusammengeschnitten – teilweise diente sogar das Treppengeländer im eigenen Haus als Effektquelle. Ein siebenminütiges Soundstück besteht aus rund 40 Einzelteilen, damit Stimmung und Atmosphäre exakt passen.

Besucher kommen aus der ganzen Region

In Geislingen hat sich inzwischen herumgesprochen, dass es im Wasserschloss dieses Jahr wieder spukt.

Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Viele freuen sich, dass „etwas, das ein bisschen aus der Reihe tanzt“, wieder stattfindet. Besucher aus der ganzen Region wollen sich das schaurige Erlebnis nicht entgehen lassen.

Die Idee, ein eigenes Horrorhaus zu veranstalten, kam übrigens im vergangenen Jahr bei der Hauptversammlung des Mittelaltervereins auf. Jetzt fiebern alle auf das schaurige Datum hin. „Wenn der erste Besucher kommt, fängt der Spaß für uns an“, erzählt Schlaich mit einem Lächeln.