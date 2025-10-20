Horror in Geislingen: Wo man sich richtig gruseln kann

Zehn Darsteller, vier Räume und jede Menge Kreativität: Der Balgenauer Verein erweckt den Spukkeller im Wasserschloss zu neuem Leben – und sorgt für Nervenkitzel pur.
Aus dem Schlosskeller in Geislingen dringen seltsame Geräusche nach oben. Flackernde Lichter lassen vermuten, dass dort unten etwas Unheimliches vor sich geht. Auch zwei Männer, die am Abend spazieren gehen, trauen der Sache nicht ganz. Mutig sprechen sie zwei junge Frauen an, die gerade aus dem Kellergewölbe kommen. Diese klären sie auf: Sie stecken mitten in den Vorbereitungen für den Spukkeller „Haunted Hollow“.