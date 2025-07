Hornstein-Ranking 2025: Traube Tonbach räumt doppelt ab

Im aktuell veröffentlichten Hornstein-Ranking 2025 kann Baiersbronn mit mehreren Topplätzen punkten: Die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach erreicht erneut die höchste Punktzahl und steht auf Platz eins des renommierten Meta-Rankings aller Guides – gemeinsam mit vier weiteren 100-Punkte-Häusern in Deutschland. Das teilt die Traube Tonbach mit.

Zugleich wurde die Traube Tonbach für die herausragende Gesamtleistung ihrer beiden Spitzenrestaurants – Schwarzwaldstube und 1789 – mit Platz eins in der Kategorie „Kulinarisches Hotel Deutschlands 2025“ geehrt.

Die Schwarzwaldstube gehört laut der Mitteilung durch ihre Höchstbewertungen in allen relevanten Guides des Landes weiterhin zu den Topadressen Deutschlands. Im Ranking belegt das Team um Küchenchef Torsten Michel erneut den Spitzenplatz, den es sich mit dem Aqua im Wolfsburger The Ritz-Carlton, dem Rutz in Berlin, dem Waldhotel Sonnora in Dreis und dem Victor’s Fine Dining in Perl-Nennig teilt.

Baiersbronn bleibt Hotspot

Doch nicht nur die Schwarzwaldstube konnte überzeugen: Auch die Traube Tonbach wurde in der Kategorie „Kulinarisches Hotel Deutschlands“ auf den ersten Platz gewählt. Grundlage für diese Auszeichnung ist die kumulierte Gesamtpunktzahl der beiden Restaurants im Haus, die gemeinsam auf eine Höchstwertung von 183,9 Punkten kommen.

Auch insgesamt unterstreicht Baiersbronn einmal mehr seine Ausnahmestellung als Hotspot der deutschen Gastronomielandschaft.

Festakt in Metzingen

Claus-Peter Lumpp, Küchenchef im Restaurant Bareiss, erreichte mit 99,3 Punkten einen starken sechsten Platz. Das Hotel Sackmann mit dem Restaurant Schlossberg unter Jörg und Nico Sackmann wurde auf Platz 53 geführt, während das 1789 der Traube Tonbach Platz 127 belegte. Die Bewertung des Hornstein-Rankings basiert auf der Zusammenführung führender Gourmet-Guides wie Michelin, Gusto, Falstaff und Der Feinschmecker – und gilt seit mehr als vier Jahrzehnten als verlässlicher Maßstab der Spitzengastronomie.

Kollegen aus Baiersbronn: Torsten Michel (links) und Claus Peter Lumpp beim Hornstein-Ranking Foto: M.Hildebrand

Die Ergebnisse des Rankings wurden bei einem Festakt auf dem Campus der Hugo-Boss-Zentrale in Metzingen vorgestellt. Rund 30 der besten Köche aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz waren der Einladung von Hornstein-Herausgeber Thomas Schreiner gefolgt. Torsten Michel und Heiner Finkbeiner, Inhaber der Traube Tonbach, nahmen die Auszeichnungen für die Schwarzwaldstube und das Hotel persönlich entgegen.

„Diese doppelte Auszeichnung freut uns sehr. Als Gastgeber wissen wir, wie viel Einsatz und Leidenschaft unser gesamtes Team täglich aufbringt, um den hohen Erwartungen der unterschiedlichen Testgremien gerecht zu werden“, so Heiner Finkbeiner. Torsten Michel freute sich indes auch über das Zusammentreffen mit vielen Kollegen und ergänzt: „Ich schätze am Hornstein-Ranking besonders, dass es viele unterschiedliche Bewertungen zu einer klaren Aussage bündelt. Unsere Platzierungen sind das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und größtmöglicher Konstanz in unseren Küchen – und das gelingt nur in einem eingespielten Team mit vielen talentierten Mitstreitern.“

Einziges Hotel mit Drei- und Ein-Sterne-Restaurant

Hornstein-Ranking

Die Bestenliste gilt als etablierte Referenz in der Welt der Spitzengastronomie und wurde erstmals 1981 von Sternekoch und Hotelier Wolf von Hornstein publiziert. Das Meta-Ranking würdigt die Leistungen der herausragendsten Köche, Restaurants und Hotels im deutschsprachigen Raum, indem für die Platzierungen die Ergebnisse der wichtigsten Restaurant-Guides in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz aggregiert werden.

Traube Tonbach

Das Hotel Traube Tonbach, seit über 230 Jahren in Besitz der Hoteliersfamilie Finkbeiner, steht für luxuriöse Gastfreundschaft und kulinarische Exzellenz. Mit seinen vielfach ausgezeichneten Restaurants und erstklassigem Service hat sich das Haus als eine der besten Adressen für Gourmets etabliert. Als einziges deutsches Hotel beherbergt die Traube Tonbach ein Drei-Sterne-Restaurant (Schwarzwaldstube) und ein Ein-Sterne-Restaurant (1789).