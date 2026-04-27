Horns Strategie geht auf: Der Amtsinhaber lässt sich im Wahlkampf nichts zuschulden kommen

1 Martin Horn wurde für eine zweite Amtszeit als Freiburger Oberbürgermeister wiedergewählt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Martin Horn hat auf seine Sympathie und Präsenz gesetzt und sich dadurch den Sieg im ersten Wahlgang gesichert, kommentiert Alexander Blessing.







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Dass Martin Horn als Oberbürgermeister wiedergewählt wurde, dürfte die wenigsten überrascht haben. Zu harmonisch verlief der Freiburger Wahlkampf und der medienaffine Horn bat wenig Angriffsfläche. Etwas überraschend ist jedoch, dass er es trotz acht Gegenkandidaten direkt im ersten Wahlgang geschafft hat. Auf der einen Seite ist es positiv, dass es so viele – auch – unterschiedliche Bewerber gab. Auf der anderen Seite konnte keiner der Herausforderer die Freiburger voll überzeugen. Sowohl Monika Stein, die die Mehrheit des Gemeinderats hinter sich hatte, als auch Achim Wiehle, der ein Angebot für die bürgerliche Mitte schaffen wollte, blieben hinter ihren eigenen Erwartungen. Eine Abwahlstimmung wie vor acht Jahren, als Amtsinhaber Dieter Salomon seinen Posten räumen musste, herrschte dieses Mal nicht. Zwar kam Horn mit wenig eigenen Ideen um die Ecke, angesichts des recht laschen Wahlkampfs war dies auch nicht zwingend nötig. Vielmehr konzentrierte er sich auf seine Stärken: Sympathie und Präsenz – in den sozialen Medien und vor Ort. Mit Erfolg: mehr als die Hälfte der Wähler hat ihm das Vertrauen für eine zweite Amtszeit zugesprochen. Nun gilt es für Horn, das Streitthema Verpackungssteuer anzupacken und für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Im Gegensatz zur OB-Wahl gilt hier: Ausgang ungewiss.