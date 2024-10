Hornbergerin engagiert sich in Uganda: Johanna Schwidergall setzt sich ein

Hornbergerin engagiert sich in Uganda

1 Johanna Schwidergall in Buzubizzi Foto: Schwidergall

Die Hornbergerin Johanna Schwidergall fliegt zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Uganda. Dort organisiert sie ein Projekt, bei dem waschbare Monatsbinden für Frauen genäht werden. Viele Frauen können sich Binden bisher nicht leisten.









„Monatsbinden sind ein ewiges Problem. die Mädchen dort bekommen bereits mit neun Jahren ihre Periode und da die Familien sich oft keine binden leisten können, können die Schülerinnen alle vier Wochen nicht am Unterricht teilnehmen“, erzählt Johanna Schwidergall im Gespräch mit unserer Redaktion. Daher unterstütze sie schon seit Jahren die Schulen in dem Dorf Buzubizzi, damit Binden für die Mädchen gekauft werden können. Vier Schulen gibt es in dem Dorf, mit jeweils 300 bis 400 Schülerinnen.