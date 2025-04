Der Bürgermeister bedauerte, dieses Jahr nicht mitwandern zu können und wünschte den Teilnehmern viel Spaß bei den Touren und schönes Wetter.

Zu Beginn gab es eher einen Spaziergang, wie Otto Effinger vom Schwarzwaldverein ankündigte. Statt wie ausgeschrieben über den Ziegelkopf ging es über den Läutenberg nach Gutach und anschließend wieder retour nach Hornberg mit Einkehr im Schlosshotel.

Doch zuvor dankten Beate Brohammer und Tanja Tagliareni von der Tourist-Info den Wanderführern für ihr ehrenamtliches Engagement und überreichten ihnen ein Glas heimischen Honig. „Ohne euch wäre die Wanderwoche gar nicht machbar“, stellte Brohammer fest. Geehrt wurde Otto Gieray aus Schramberg für seine 15. Teilnahme mit einer Urkunde und einem Präsent.

Ortsvereine arbeiten bei der Beschilderung zusammen

Manche, wie Friederike Faller und Edith Klausmann sind schon von Anfang an mit dabei und das bedeutet seit 44 Jahren. Die Wanderwoche ist dieses Jahr verbunden mit einem Gemeinschaftsprojekt, wie Winzer in seiner Begrüßung kurz angekündigt hatte.

Die Schwarzwaldvereine Hornberg und Gutach sowie die Naturfreunde Hornberg haben sich zusammengetan, um der Ausschilderung am Schanzenpfad neues Leben einhauchen. Das „köchele“ schon jahrelang, gab Otto Effinger auf Nachfrage Auskunft.

Geplant ist eine Ausschilderung am Standort Schanzenberg mit den gewohnten blauen und gelben Rauten plus Sonderschilder mit historischen Infos über die barocke Schwarzwaldlinie, die Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden (1655–1707) im 17. und 18. Jahrhundert anlegen ließ. Laut Effinger soll die Eröffnung im Oktober im Rahmen der 750-Jahr-Feier Gutach erfolgen. „Jean-Philippe Naudet vom Gutacher Schwarzwaldverein hat das Projekt federführend in die Hand genommen,“ so Effinger. Finanzhilfen gab es von der Bürgerstiftung und den Naturfreunden. Am Sonntag wurde unter Führung von Naudet der westliche Schanzenpfad erkundet und am Montag der östliche Teil unter der Führung von Effinger und Karl-Heinz Schmuck. Sportlich wird es mit der „Dorfblickrunde in Tennenbronn“ am Mittwoch, wie Beate und Otto Effinger bekannt gaben. Eher gemütlich beschrieb Führerin Friederike Faller die Rundwanderung in Königsfeld am Donnerstag, 1. Mai. Etwa fünf Stunden veranschlagte Andreas Horn, der die Tour leitet, für die zwölf Kilometer zum Karlstein. Die 600 Höhenmeter verteilen sich seinen Worten nach auf letztlich konstant fünf Kilometer, was der Tour einen gewissen Anspruch verleihe. Nächstes Jahr sollen die zu bewältigenden Höhenmeter in den Flyer aufgenommen werden, um eine Einschätzung der Wandertouren vornehmen zu können.

Mitwandern

Wer noch mitwandern möchte: Infos gibt es bei der Tourist-Info Hornberg unter Telefon 07833/7 93 22 oder per E-Mail an tourist-info@hornberg.de.