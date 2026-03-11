Hornberger Stadtfest: Innenstadt wird wieder Festmeile

Beim Vereinsstammtisch stellte die Tourist-Info die Planungen für das Stadtfest vor. Ein Bühnenprogramm und Aktionen für Familien prägen das Juli-Wochenende.

Die Innenstadt wird dieses Jahr beim Stadtfest wieder zur Festmeile. Beim Vereinsstammtisch am Montag stellte Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer unter anderem die Ablaufplanung vor. Annähernd zwei Dutzend Vereinsvertreter waren zum Stammtisch gekommen. Das Stadtfest am 19. Juli steht unter dem Motto „Hornberg erleben – gemeinsam feiern im Herzen unserer Stadt“. Das Grundkonzept der zweitägigen Veranstaltung bleibe, wie Brohammer erklärte. Am Samstagabend gibt es ab 17 Uhr vom Bereich Gasthaus Tannhäuser bis zum Gasthaus Rose eine stimmungsvolle Festzone mit zwei Hauptbühnen – Bärenplatz- und Felsenbühne – auf denen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. „Eine Nachtwache sorgt für die Sicherheit der Technik, die Betreiber der Stände sind jedoch selbst verantwortlich“, so die Tourist-Info-Leiterin. Die Vereine, die Personal stellen, wie etwa beim Dienst an den Eintrittskassen am Samstag, erhalten dafür einen kleinen Nachlass auf die Standgebühr.

Nachtwache wird für Sicherheit eingesetzt Der Sonntag beginnt zur frühen Mittagszeit mit einem Gottesdienst auf dem Bärenplatz. Ab Höhe der Pilzlehrschau/Rotes Kreuz bis zum Stadtbrunnen wird ein Unterhaltungsprogramm geboten für alle Generationen. Unter anderem sind wandernde Straßenmusikanten und Kleinkunst, Spielstationen für die Kinder und Mitmachaktionen vorgesehen. „Es kommen immer noch Rückmeldungen und jede Erweiterung des Programms ist willkommen“, berichtete Brohammer.

Nach zögerlichem Beginn der Anmeldungen sei nun eine gute Resonanz zu verzeichnen. Der Festausschuss und die Tourist-Info wird sich um die Standeinteilung kümmern. Die nächste Festausschuss-Sitzung ist auf den 24. März terminiert. Die beteiligten Vereine werden laut Brohammer um Pfingsten herum eingeladen, um die Details zu besprechen. Auch die Anwohner werden angeschrieben hinsichtlich der Sperrung der Straße.

An den Start gehen wird am 2. Juli auch der „Hornberger Musiksommer“ mit vier Veranstaltungen. „Wir haben ja fünf Donnerstage im Juli, aber der 16. Juli vor dem Stadtfest fällt aus“, gab Brohammer bekannt. Das Programm werde wieder alle musikalischen Genres bieten. Der Stadtradel-Termin bleibt im Frühjahr aufgrund der besseren Teilnehmer-Resonanz. Vom 1. Mai bis zum 21. Mai wird Hornberg wieder in die Pedale treten.

Änderungen gab es bei der Erteilung der sogenannten vorübergehenden Gaststättenerlaubnis, die nun 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn beantragt wird. Ansprechpartner ist das Einwohnermeldeamt beziehngsweise Rainer Hüttner, der per E-Mail an rainer.huettner@hornberg.de zu erreichen ist.

Ebenfalls Thema war die Pflege des Waldlehrpfads Hasenhof. Die Wartung der mehr als 40 Schilder soll auf mehrere Schultern verteilt werden, eventuell mit einem Aktionstag.

Nächster Stammtisch

Beim nächsten Vereinsstammtisch am 13. April wird Florian Künstle unter anderem über Vereinssteuern berichten. Das gab Vereinssprecher Rolf Hess bekannt.