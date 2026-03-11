Hornberger Stadtfest: Innenstadt wird wieder Festmeile

Beim Vereinsstammtisch stellte die Tourist-Info die Planungen für das Stadtfest vor. Ein Bühnenprogramm und Aktionen für Familien prägen das Juli-Wochenende.
Die Innenstadt wird dieses Jahr beim Stadtfest wieder zur Festmeile. Beim Vereinsstammtisch am Montag stellte Tourist-Info-Leiterin Beate Brohammer unter anderem die Ablaufplanung vor. Annähernd zwei Dutzend Vereinsvertreter waren zum Stammtisch gekommen. Das Stadtfest am 19. Juli steht unter dem Motto „Hornberg erleben – gemeinsam feiern im Herzen unserer Stadt“. Das Grundkonzept der zweitägigen Veranstaltung bleibe, wie Brohammer erklärte. Am Samstagabend gibt es ab 17 Uhr vom Bereich Gasthaus Tannhäuser bis zum Gasthaus Rose eine stimmungsvolle Festzone mit zwei Hauptbühnen – Bärenplatz- und Felsenbühne – auf denen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. „Eine Nachtwache sorgt für die Sicherheit der Technik, die Betreiber der Stände sind jedoch selbst verantwortlich“, so die Tourist-Info-Leiterin. Die Vereine, die Personal stellen, wie etwa beim Dienst an den Eintrittskassen am Samstag, erhalten dafür einen kleinen Nachlass auf die Standgebühr.