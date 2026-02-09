Hornberger Schnurranten: Über diese Missgeschicke machten sie sich lustig

Es war ein emotionales Schnurren. Für Thomas Weißer war es das letzte Mal. Zum Abschied berichtete das Urgestein noch einmal über die Missgeschicke des vergangenen Jahres.
Fünf Schnurrgruppen zogen am Sonntag durch die Wirtschaften von Hornberg. Für Thomas Weißer als „De Alt un selle vom Wald“ war es das letzte Mal. Nach 35 Jahren und Schnurrant der ersten Stunde verabschiedete sich Weißer mit einem närrischen „Good bye“. Noch einmal berichtete er gemeinsam mit Anette Kern über Missgeschicke und Malheurs, die übers Jahr im Städtle geschehen sind.