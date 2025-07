Hornberger Musikschule: Viel Lob für freudvolles Musizieren

1 Zum Abschluss gab es für die Akteure eine Rose und etwas zum Naschen Foto: Kern Musikschüler der Zweigstelle Hornberg haben am Wochenende gezeigt, was sie schon alles gelernt haben. Das Interesse seitens der Zuhörer war größer als erwartet.







Die Musikschule Offenburg ist fester Bestandteil der regionalen Kulturszene – beim Schülervorspiel in Hornberg zeigten Kinder und Jugendliche aus allen Instrumentalklassen, was sie im letzten halben Jahr gelernt haben. Das Konzert in der Musikschule zog mehr Publikum an, als vorbereitete Sitzplätze zur Verfügung standen. So wurden kurzerhand für die Gäste, darunter Bürgermeister Marc Winzer, Eltern und Großeltern weitere Sitzgelegenheiten aufgestellt, damit alle in den Genuss der wunderbaren Vorträge kommen konnten.