Hornberger Hotel: Eine Tour durch Nordamerikas Küchen

Im Hotel „Das schöne Leben“ ist ein „Pop-Up-Restaurant“ entstanden. Anlässlich der Fußball-WM gibt es Gerichte aus Mexico, Kanada und den USA. Die Redaktion macht den Test.

Zahlreiche Lichterketten schmücken den Hof, die Wände sind übersäht mit Fotos von Burgern, Chili con Carne und Käsesoße. Das Hotel „Das schöne Leben“ am Rande von Hornberg bietet normalerweise eher gehobene Küche an, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es jetzt Gerichte, die eher an Fast Food angelehnt sind. Beim Eröffnungsevent des „The White House Black Forest Dinner“ präsentierten Inhaber Marcel Hajnal und sein Team das Konzept und die Gerichte, auf die Besucher sich im „Pop-Up-Restaurant“ während der Weltmeisterschaft freuen können.

Eine kleine Gruppe hat sich am Vorabend des WM-Starts im „Salon Sepp“ des Hotels eingefunden. Zur Begrüßung gibt es zunächst einen Drink. Zur Wahl stehen unter anderem diverse Cocktails sowie hausgemachte Limonaden. Die Entscheidung fällt auf die „Canadian Cranberry Soda“. Die schmeckt nicht nur gut, sondern riecht durch die Rosmaringarnitur im Glas auch aromatisch.

Foto: Dahm

Gegessen wird an einer langen Tafel. Statt großen Tellern für jeden einzelnen gibt es an diesem Abend eine Auswahl der Karte für alle zum Teilen. Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch – schnell füllt sich die Tafel, an der alle bunt gemischt sitzen, mit kleinen Tellern und Platten. Das Probieren der unterschiedlichen Gerichte macht Spaß und auch geschmacklich überzeugen die einzelnen Gerichte. Inspiriert sind alle von den drei nordamerikanischen WM-Gastgerberländern Kanada, USA und Mexico. Das Küchenteam setzt dabei auf Zutaten aus der Region. So kommt auf die frankokanadische Fast-Food-Spezialität Poutine – mit Bratensoße und Käse servierte Pommes – Hirtenkäse aus Tennenbronn und Schwarzwälder Speck. Für die vegane Variante gibt es stattdessen Süßkartoffelpommes mit einer würzigen Guacamole und einer Salsa mit Zitrusfrüchten.

Aus der WM-Gastgeberstadt Philadelphia, wo sechs der insgesamt 104 Partien ausgetragen werden, hat es das „Philly-Cheese-Steak-Sandwich“ auf die Karte geschafft. Das Brioche-Brot mit Roastbeef, Cheddar-Soße, Tomaten, Gewürzgurken, Zwiebeln und Wildkräutern ist ansprechend angerichtet und versprüht kaum „Fast-Food-Flair“. Die verschiedenen Zutaten harmonieren gut.

Ein echter Hingucker unter den fleischlosen Speisen sind mexikanische Tacos mit gegrillter Aubergine statt Pulled Pork. Die Mischung aus scharfer Chili, saurer Zitrusfrucht und einigen salzigen Dips sorgt für ein gelungenes Geschmackserlebnis. Auch die sogenannten Blumenkohl-Wings als Ersatz für solche aus Hähnchenfleisch können überzeugen. Für andere Gerichte mit tierischen Produkten sind die pflanzenbasierten Alternativen etwas weniger einladend – parallel zu den beliebten amerikanischen „Mac’n’Cheese“ gibt es hier nur einen Salat. Besonders überzeugend sind beim Besuch unserer Redaktion die Getränke – einige ausgefallene Cocktails und mexikanisch inspirierte Limonaden funktionieren als Begleitung zu den amerikanisch inspirierten Speisen.

Neu ist das Konzept des „Pop-Up-Restaurants“ für Betreiber Marcel Hajnal nicht. Mehrmals gab es schon temporär Gerichte aus Südostasien. Die thailändische Küchenchefin des „Das schöne Leben“ kreierte in dieser Zeit Speisen aus ihrer Heimat. Jetzt versorgt die Köchin die Gäste mit Spezialitäten aus Nordamerika.

Wer die Gerichte des Restaurants selbst testen möchte, dem empfehlen die Inhaber, vorab einen Tisch zu reservieren. „Bisher laufen die Reservierungen noch etwas schleppend“, gibt Franca Werhahn zu. Sie ist Hajnals Partnerin und kümmert sich ebenfalls um das Hotel. Ihrer Erfahrung nach ist das Publikum im „Pop-Up-Restaurant“ eher untypisch für die Region Schwarzwald. „Besonders die Leute hier aus der Region blicken unserem Angebot oft skeptisch entgegen. Wir haben eher Gäste aus Berlin als aus Hausach.“ Hajnal ist aber dennoch hoffnungsvoll: „Wenn die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel hatte, bekommen die Menschen bestimmt Lust auf amerikanisches Essen“.

Reservierungen

Das „Pop-Up-Dinner“ im Hotel „Das schöne Leben“ in Hornberg ist noch bis zum 19. Juli jeweils mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Tischreservierungen sind online unter dasschoeneleben.net möglich. Auf der Internetseite gibt es weitere Infos.