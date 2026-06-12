Hornberger Hotel: Eine Tour durch Nordamerikas Küchen

Im Hotel „Das schöne Leben“ ist ein „Pop-Up-Restaurant“ entstanden. Anlässlich der Fußball-WM gibt es Gerichte aus Mexico, Kanada und den USA. Die Redaktion macht den Test.
Zahlreiche Lichterketten schmücken den Hof, die Wände sind übersäht mit Fotos von Burgern, Chili con Carne und Käsesoße. Das Hotel „Das schöne Leben“ am Rande von Hornberg bietet normalerweise eher gehobene Küche an, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es jetzt Gerichte, die eher an Fast Food angelehnt sind. Beim Eröffnungsevent des „The White House Black Forest Dinner“ präsentierten Inhaber Marcel Hajnal und sein Team das Konzept und die Gerichte, auf die Besucher sich im „Pop-Up-Restaurant“ während der Weltmeisterschaft freuen können.