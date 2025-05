Hornberger Hoffnungsfestival: Menschen in Krisen Mut machen

Menschen in Krisen Mut machen

1 Gesprächspartner der Runde waren Natalie Aberle (von links), Katharina Mangold, Uwe Faller Hermann Staiger und Magdalena Gramer. Foto: Kern Das Hoffnungsfestival das die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM organisiert haben, ist am Freitagabend gestartet.







Thema der Gesprächsrunde die sich an das aufstellen des Hoffnungsbaum anschloss, waren Krisen. Krisen die jeden Menschen irgendwann im Leben treffen, seien es körperliche, emotionale oder geistliche Krisen. Gesprächspartner der Runde waren Natalie Aberle, Katharina Mangold, Uwe Faller Hermann Staiger und Magdalena Gramer, die sich darüber unterhielten, was einem Menschen in solchen Kraft gibt.