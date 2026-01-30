Hornberger Haushalt: „Es werden nicht alle glücklich sein“

Einstimmig hat der Hornberger Gemeinderat sowohl die Haushaltssatzung einschließlich Stellenplan als auch die mittelfristige Finanzplanung für 2026 beschlossen.
Nahmen die drei vorausgegangenen Beratungen aufgrund der akribischen und bedachtsamen Abwägungen viele Stunden in Anspruch, erfolgte die Beschlussfassung am vergangenen Mittwoch nun zügig. Die Grundhaltung aller Stellungnahmen war geprägt von dem Willen, die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten – und dem Appell an Bund und Land, den Kommunen keine weiteren Pflichtaufgaben aufzuerlegen.