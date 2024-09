Hornberger Gemeinderat: Stadtwald erhält neue Maschinenwege

1 Bei Wegen, die nicht breit genug für die Forstspezialschlepper sind, kann es zu einer Beschädigung der Bankette kommen. Foto: Kern

Zwei breitere und besser für die Forstwirtschaft befahrbare Pfade wurden im Gemeinderat bewilligt. Die Projekte betreffen die Ausgleichsfläche am Trittstein sowie den daran angrenzenden Wald und den Bereich Sägbrunnen Distrikt XI.









Zur Erschließung des Stadtwaldes werden zwei neue Maschinenwege zusätzlich in den aktuellen Forstbetriebsplan von Hornberg aufgenommen. Das beschloss der Gemeinderat am Mittwoch. In der Sitzung erläuterten Forstbezirksleiter Mario Herz und Hornbergs Revierleiter Martin Flach die Sachlage.