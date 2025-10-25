Hornberger Gemeinderat: Darum kommen auch kleine Beträge auf den Prüfstand

Bürgermeister Marc Winzer gab bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Überblick über den Stand der laufenden Projekte in Hornberg.
Einen Sachstandsbericht zu laufenden Projekten gab Bürgermeister Marc Winzer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seit 2023 muss sich Hornberg herausfordernden Zeiten stellen. Die Einnahmen sind gesunken, Aufgaben viele zu bewältigen. „Wir befinden uns in permanenter Konsolidierung des Haushalts und stellen auch kleinere Beträge auf den Prüfstand“, fasste Winzer die aktuelle Lage zusammen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass Bund und Länder diverse Pakete schnüren, um der finanziellen Schieflage der Kommunen zu begegnen. „Was bei uns ankommt, werden wir sehen“, so Winzer.