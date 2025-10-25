Hornberger Gemeinderat: Darum kommen auch kleine Beträge auf den Prüfstand

Einen Sachstandsbericht zu laufenden Projekten gab Bürgermeister Marc Winzer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seit 2023 muss sich Hornberg herausfordernden Zeiten stellen. Die Einnahmen sind gesunken, Aufgaben viele zu bewältigen. „Wir befinden uns in permanenter Konsolidierung des Haushalts und stellen auch kleinere Beträge auf den Prüfstand“, fasste Winzer die aktuelle Lage zusammen. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass Bund und Länder diverse Pakete schnüren, um der finanziellen Schieflage der Kommunen zu begegnen. „Was bei uns ankommt, werden wir sehen“, so Winzer.

In der Umsetzung befinde sich derzeit die Sanierung des denkmalgeschützten Stadthauses in der Werderstraße. Mit der Maßnahme wird laut dem Bürgermeister dringend benötigter Wohnraum geschaffen. Derzeit werde die Sicherheitsbeleuchtung der Hornberger Sporthalle erweitert und ertüchtigt. „In der aktuell heißen Phase wird die Halle ausgerüstet“, informierte der Bürgermeister. Die Maßnahme soll noch dieses Jahr abgeschlossen und abgerechnet werden.

Das Bürgerprojekt Freizeitanlage in der Gustav-Fimpel-Straße erhalte erfreulicherweise viel positive Resonanz seitens der Bürger. Aus Vereinen und von Privatpersonen verzeichnet das Projekt bisher etwa 10 000 Euro an Spenden aus diversen Aktionen. „Wir sind da im freiwilligen Bereich unterwegs und abhängig von einem genehmigten Haushalt“, stellte Winzer fest. Die Umsetzung der Freizeitanlage sei über mehrere Jahre geplant.

Richtig Geld „vergraben“ werde buchstäblich im Untergrund von Hornberg im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. „Bis Ende 2026 sollen 500 000 Euro investiert werden“, so Winzer. Wenig sichtbar, aber sehr wichtig für die Infrastruktur der Stadt, sei die Investition alternativlos.

Positive Resonanz in der Bevölkerung finde das angelegte gärtnergepflegte Grabfeld und den dafür angelegten Weg. Die Bepflanzung soll noch dieses Jahr erfolgen. Fast fertiggestellt ist das Großprojekt der Modernisierung und Erweiterung der evangelischen Kita Arche Noah. Im April ist die Einweihung anvisiert. In absehbarer Zeit soll auch die Sanierung der L 108, die die Nerven aller Beteiligten strapazierte, beendet werden. „Wir können die Umstände nicht ändern, aber die Einstellung dazu“, ermutigte der Bürgermeister dazu, mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Seinem Bericht über den Stand der laufenden Projekte setzte Winzer zum Schluss ein kleines Glanzlicht auf mit der Ankündigung des Weihnachtsmarkts unter dem festlich beleuchteten Viadukt (siehe Info). Für einen großen Teil der Kosten der Illumination ist laut Winzer ein Sponsor gefunden worden.

Weihnachtsmarkt

Der Hornberger Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Viadukts dort statt. Das imposante Bauwerk darf dank einer Sondergenehmigung festlich illuminiert werden. Auftakt ist am Freitag, 5. Dezember, von 17 bis 21 Uhr. Am Samstag, 6. Dezember ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet.