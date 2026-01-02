Hornberger Gemeinderat: Bauprojekt soll nächste Hürde nehmen

Das denkmalgeschützte Gebäude in der Werderstraße 17 soll saniert werden. Bei der Ratssitzung am 7. Januar steht die Vergabe von Aufträgen an. Es gibt aber noch ein Problem.
Das vor einer umfassenden energetischen Sanierung stehende denkmalgeschützte Gebäude an der Werderstraße 17 in Hornberg beschäftigt auch im neuen Jahr wieder den Gemeinderat. Bei seiner Sitzung am 7. Januar steht die Auftragsvergabe von insgesamt 13 Gewerken an. Mit der Ausschreibung der einzelnen Aufträge beauftragt worden war das Architekturbüro Wöhrle. Nun sind die Angebote für Elektro-, Malerarbeiten und Co. eingegangen und die günstigsten Angebote wurden gesammelt.