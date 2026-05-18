Hornberger Freizeitanlage: So kommt das Geld für das Projekt zusammen

Mit vereinten Kräften soll die Hornberger Freizeitanlage neu gestaltet werden. Das Projekt setzt auf Fördergelder, Spenden und Engagement der Bürger.
Trotz angespannter Haushaltslage schafft Hornberg es, in den kommenden drei Jahren ein Großprojekt umzusetzen: Die in die Jahre gekommene Freizeitanlage an der Gustav-Fimpel-Straße wird erneuert und modernisiert – für insgesamt 550.000 Euro. Wenn alles klappt, wird die Stadt nur einen minimalen und im besten Fall keinen Anteil der Kosten tragen müssen. Möglich machen das Förderungen, Stiftungen und nicht zuletzt der Einsatz der Hornberger Bürger, die für den Erhalt der Anlage alle Hebel in Bewegung setzen. Wie alles nun final gelingen soll, war am Montag Thema eines Pressegesprächs.