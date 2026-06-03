Hornberger Freilichtbühne: Drehtüren öffnen Weg ins Wunderland

Die Vorbereitungen für das Musical„Alice“ laufen auf Hochtouren. Ein Blickfang sind zehn kunstvoll gestaltete Türen voller fantasievoller Motive.
Bis zur Premiere des Musicals „Alice im Wunderland“ der Hornberger Freilichtbühne am Samstag, 20. Juni, sind es nur noch wenige Tages. Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden. Auch beim Bühnenbau unter der Leitung von Florian Backfisch steht nur noch Feinschliff an. Die imposante, in grün gehaltene Kulisse steht schon – zumindest zum größten Teil – fix und fertig auf der Freilichtbühne. Zuvor waren sie in Einzelteilen im Keller der Hornberger Grundschule angefertigt worden. Dabei setzen die Bühnenbauer auf Recycling: Vieles wird mehrfach verwendet. „Es wird so lange drauf gemalt und übermalt bis es nicht mehr geht“, erklärt Sabine Schemel vom Bühnenteam lachend. Eine Besonderheit sind bei der Kulisse die zehn bunt besprayten, drehbaren Türen, die die freischaffende Künstlerin Pia Schoch gestaltet hat.