Hornberger Brauerei stellt Kammersieger: Von der Brennerei ins Brauhaus

1 Nach seiner Ausbildung bei der Hornberger Brauerei Ketterer arbeitet Moritz Haas dort nun als Geselle. Foto: Ketterer

Auf dem heimischen Hof in Lahr-Reichenbach wird Schnaps gebrannt, seine Ausbildung bei der Hornberger Ketterer-Brauerei hat Moritz Haas als Kammersieger abgeschlossen.









Moritz Haas kommt eigentlich aus Lahr-Reichenbach und hat vor drei Jahren seine Ausbildung zum Brauer bei der Brauerei Ketterer in Hornberg begonnen. Die Idee, sich dort zu bewerben. stammt von seiner Mutter. „Wir brennen zu Hause auf unserem Hof schon in dritter Generation Schnaps und der Vorgang hat mich schon als Kind fasziniert“, berichtet der 20-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach seinem Realschulabschluss interessierte er sich zunächst für eine Ausbildung zum Mechatroniker. Er hatte auch schon ein Praktikum absolviert und einen Vertrag angeboten bekommen, als seine Mutter, eingedenk der Begeisterung ihres Sohns für den Brennvorgang, die Idee aufbrachte, ob die Ausbildung zum Brauer und Mälzer nicht auch etwas für ihn wäre. Da Haas in fahrbarer Umgebung seines Heimatorts bleiben wollte, bewarb er sich für ein Praktikum bei Ketterer. Nachdem er dieses eine Woche während der Schulferien absolviert hatte und ihm die Arbeit viel Spaß bereitete, reichte er seine Bewerbung ein und konnte dann im Herbst mit seiner Ausbildung beginnen.