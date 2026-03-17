Hornberger Brauerei Ketterer: Anlage schwebt aus luftiger Höhe ein

Mit großem Aufwand modernisiert Ketterer ihre Abfülltechnik: Eine neue, tonnenschwere Reinigungsmaschine wurde spektakulär durchs Hallendach eingebracht.
Bei der Familienbrauerei M. Ketterer wird derzeit ein außergewöhnliches Technikprojekt umgesetzt: Im Zuge einer Investition im niedrigen siebenstelligen Bereich erneuert die Brauerei zentrale Teile ihrer Flaschenabfüllung. Herzstück ist eine neue Flaschenreinigungsmaschine, die gemeinsam mit einem modernen Leerflaschen-Inspektor und einem neuen Kastenwäscher installiert wird. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die rund 30 Tonnen schwere Anlage wurde demnach beim Anlagenbauer Krones AG im Werk Flensburg gefertigt. Von dort wurde sie per Schwertransporter quer durch Deutschland in den Schwarzwald gebracht.