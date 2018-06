Hornberg Zum 50. Mal heulen die Motoren auf

Anfängliche Skepsis und Befürchtungen, dass sich bei den Motorradtrials "Halbstarke" und "Rabauken" unkontrolliert austoben, legten sich mit den ersten Erfolgen. Nachdem unter anderen Willi Lauble, der 2015 verstarb, und Werner Braun sich der Sportart verschrieben hatten, etablierte sich eine eigenständige Jugendgruppe. Mit Martin Hengstler und Dieter Lauble haben dort Mitglieder des MSC ihre ersten Versuche im Motorsport unternommen, die bis heute noch im Verein dabei sind.

Erfolg: Beim Wettkampf in Köngen waren am vergangenen Wochenende Mika Kraft mit einem achten und neunten Platz sowie Ludwig Bucholz mit einem zweiten Platz in ihren Leistungsklassen dabei. Joschka Kraft pausiert derzeit verletzungsbedingt. Er lieferte 2017 gute Leistungen ab und wurde in den Deutschlandkader berufen.

Wettbewerb: Ein Lauf zur baden-württembergischen Jugendmeisterschaft findet am Samstag, 23. Juni, mit Starts um 11 und 13 Uhr statt. Am Sonntag, 24. Juni, wird um 9 und 13 Uhr gestartet. Die Siegerehrungen sind für circa 17.30 und 18 Uhr am Samstag, und am Sonntag für circa 13.30 und 16.30 Uhr geplant.