Hornberg "Wir alle finden ein Happy-End gut"

Mit der Veranstaltung "Heimat und Geborgenheit" endet die Themenwoche heute, Samstag. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Die evangelische Kirchengemeinde Hornberg lädt ab Dienstag, 6. November. zu einem "Alpha-Kurs" ein. Der kostenlose Kurs umfasst sechs Abende und will in ungezwungener Atmosphäre konfessionsübergreifend auf Sinn und Glaubensfragen eingehen. Die Abende beginnen mit einem gemeinsamen Essen, dem ein Impulsreferat folgt. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch. Treffpunkt ist jeweils Dienstag um 19.30 im evangelischen Gemeindehaus Hornberg.

Mit der Veranstaltung "Heimat und Geborgenheit" endet die Themenwoche heute, Samstag. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Die evangelische Kirchengemeinde Hornberg lädt ab Dienstag, 6. November. zu einem "Alpha-Kurs" ein. Der kostenlose Kurs umfasst sechs Abende und will in ungezwungener Atmosphäre konfessionsübergreifend auf Sinn und Glaubensfragen eingehen. Die Abende beginnen mit einem gemeinsamen Essen, dem ein Impulsreferat folgt. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Gespräch. Treffpunkt ist jeweils Dienstag um 19.30 im evangelischen Gemeindehaus Hornberg.