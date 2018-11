Hornberg Willy-Brandt-Medaille für sechs Jahrzehnte

Bekannte Sozialdemokraten kennengelernt

In den sechs Jahrzehnten hatte Haas oft "den Schädel hinzuhalten", wenn in Bonn oder aktuell in Berlin "die" SPD etwas verbockt hatte. Arbeitskollegen und Nachbarn unterschieden dann kaum zwischen der großen Politik und der politischen Arbeit vor Ort im Gemeinderat oder im SPD-Ortsverein.

Die Lage der SPD gibt dem Jubilar erstmals in sechs Jahrzehnten Anlass zur Sorge. Mit dieser Einschätzung hielt er auch gegenüber der Landesvorsitzenden nicht hinter dem Berg. Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte Haas den Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Wyh und die zwei Wahlkämpfe für Kanzler Willy Brandt 1972 und 1976 als besonders erinnernswert. Bei Besuchen in Bonn habe er Brandt persönlich kennenlernen dürfen. Seinerzeit waren Politiker nicht so hermetisch abgeschirmt und bei offener Bürotür ansprechbar. Auch Erhard Eppler zählt zu seinen politischen Bekanntschaften.