Hornberg Wetterbedingungen erweisen sich als suboptimal

Hornberg (stö). In verschiedenen Revieren rund um Schonach hat es am Wochenende eine Ansitzjagd des Jägerinnen-Forums mit mehr als 50 Jägerinnen aus ganz Baden-Württemberg gegeben. Gäste waren unter anderem aus Bayern dabei. Die dreitägige Jagd am Wochenende wurde von den Obfrauen Petra Kratzmeier und Monika Schulz sowie der Jagdschule Bruno Imhoff organisiert.