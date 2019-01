Hornberg Weichen für Wechsel sind gestellt

Als Dirigent und Musikschulleiter in Personalunion hob Böcherer in seiner letzten Rede noch einmal die Bedeutung der Jugendarbeit für die Kapelle hervor. Aktuell besuchen 170 Kinder die Musikschule, 40 spielen in der gemeinsamen Jugendkapelle mit Niederwasser und Reichenbach und in der Grundschule lernen gleich zwei so genannte "Bläserklassen" spielerisch das Musizieren im Orchesterverbund. Sieben Zöglinge haben schließlich in 2018 eine Prüfung für ein Jungmusikerleistungsabzeichen erfolgreich abgelegt und mit Thilo Reinbold (Klarinette), Josua Wöhrle und Jule Rosenfelder (Saxofon) sowie Magnus Achstetter (Tenorhorn) konnten gleich vier Nachwuchsmusiker in der Versammlung mit der Übergabe der klassischen Stadtkapellen-Tasche und einem Gutschein für ein Stadtkapellen-T-Shirt in die Kapelle aufgenommen werden.

Ebenfalls neu in den Reihen der Stadtkapelle sind Otto Effinger und Heiko Faller, der Posaunist und der Trompeter haben sich 2018 im reifen Erwachsenenalter der Kapelle angeschlossen. Ob und wie die Neuen bis zur nächsten Versammlung im Januar 2020 die Ranglisten der besten Probenbesuche "individuell" (dieses Jahr Andrea Rank) und "Register" (auch 2018 ging der Wanderpokal an das Tenorhorn-Register) durcheinanderwirbeln werden, bleibt abzuwarten.

Böcherers Nachfolger Johannes Kurz arbeitet sich derzeit schon intensiv in die Notenmappen der Kapellen und die Abläufe der Musikschule ein, dazu ist er weiterhin bei den Musikvereinen Kippenheim (bis zu deren Abschlusskonzert am 28. April) und Zell-Weierbach engagiert bei der Arbeit. Gerüchten zufolge wird sich Kurz beim Narrentreffen in Offenburg inkognito am Straßenrand ein Bild seiner neuen Hornberger Kapelle machen wollen.

Zum harmonischen Bild des geregelten Übergangs am Dirigentenpult der Kapelle passten dann auch die Neuwahlen, bei denen sich alle Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl stellten und auch ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Erste Geschäftsführerin Melanie Haag, Zweiter Geschäftsführer Marius Dilger, Schriftführerin Larissa Neuss, Kassier Saskia Schillinger, Jugendvertreterin Ana-Lena Dold, Beisitzer Notenwart Ralf Kehl und Claudia Rosenfelder, Beisitzer Inventarverwaltung Fabian Rank