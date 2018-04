Hornberg Wechsel bei Kolping angekündigt

Hornberg. Vorsitzender Roland Lehmann gab zum Abschluss der Versammlung bekannt, dass er im kommenden Jahr nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen werde. Auch Thomas Brohammer werde sein Amt nach 47 Jahren aktiver Arbeit niederlegen. Schriftführerin Mia Segers warf einen Blick zurück auf das vergangene Jahr. Zahlreiche Aktivitäten haben auf dem Programm gestanden. So hatten alle viel Spaß beim gemeinsamen Kegelabend im Schondelgrund im Januar und beim Schnurren bei der Fasnet. Am 11. März 2017 fand die Ski- und Winterwanderung im Montafon statt. Am 10. März gingen einige Mitglieder den Kreuzweg in Zell-Weierbach. Da kein Pfarrer den Gottesdienst übernehmen konnte, wurde 2017 kein Altar zu Fronleichnam aufgestellt. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Pläne dafür wurden am Montagabend gemacht. Am 18. Juli fand das Pfarrfest in Hornberg statt. Weitere Höhepunkte waren die Schluchseefreizeit für Kinder, die Wandertage in Reutte im Oktober, das Hüttenfest mit Bergmesse und der Besuch des Musicals über Adolph Kolping.

Hüttenwart Otto Effinger berichtete über die Arbeiten an der Kolpingshütte. Dort wurden beispielsweise ein Holzschopf gebaut und Fliesen verlegt. Er dankte Lehmann und Heinz Hutter, dem stellvertretenden Hüttenwart, für ihren Einsatz bei den Arbeiten. Sie hätten beide sicherlich 500 Arbeitsstunden geleistet. Auch 2018 werde die Arbeit an der Hütte nicht ausgehen, kündigte er an. Am Samstag, 5. Mai, werde geöffnet. Eine Wandergruppe habe sich bereits angekündigt.

Vorstand entlastet