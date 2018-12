Hornberg Wagen weicht aus und landet im Vorgarten

Hornberg (red/lst). Eine 35 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagmorgen mit ihrem Auto im Vorgarten eines Anwesens der Reichenbacher Straße "gelandet". Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Nach Angaben der Frau sei sie kurz um vor 9 Uhr einem plötzlich auf ihrer Spur entgegenkommenden großen weißen Kastenwagen ausgewichen und hierbei von der Straße abgekommen. Der hierbei an einem Treppengeländer, mehreren Pflanzen und dem Auto der Frau entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei Haslach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Telefon 07832/97 59 20 um Hinweise zum Unfallhergang.