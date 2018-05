Hornberg Vor 50 Jahren war sie die erste Frau

Hornberg. Im Rahmen des Frühjahrkonzerts der Stadtkapelle würdigte der Präsident des Verbands, Armin Klausmann, die Flötistin für das außergewöhnliche Engagement mit der großen goldenen Ehrennadel und der Ernennung zum Ehrenmitglied des Verbands.

"Es ist mir eine Freude, hier zu sein und die ersten Ehrungen in meiner noch jungen Amtszeit in Hornberg vorzunehmen," sagte Klausmann, der im März zum Präsidenten gewählt wurde, in seiner Ansprache.

Die Liebe zur Blasmusik habe Lauble früh gepackt und das in einer Zeit, als es noch nicht selbstverständlich war, dass eine Frau in einem Blasorchester mitspielt. "In dieser Vorreiterrolle sind Sie ein Vorbild und wegweisend für viele junge Mädchen nicht nur in Hornberg," stellte Klausmann fest.