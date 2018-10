Hornberg Von Würgeschlange bis Gans

"Unsere Teilnahme am Weihnachtsmarkt war sehr erfolgreich", betonte Grieß. 600 Euro seien aus dem Verkauf gespendeter Plätzchen, Punsch und Glühwein im Sinne der hilfsbedürftigen Tiere eingenommen worden. Schnell waren sich die Tierschützer einig, dass sie auch in diesem Jahr wieder am Weihnachtsmarkt teilnehmen werden.