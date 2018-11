Hornberg Von Leonard Cohen bis Vivaldi

"Da ha dam daa" singt Böcherer den beiden unfreiwilligen Solisten vor. Nach zwei Durchläufen passt es und gemeinsam spielt die Kapelle die Ballade ein drittes Mal. Das Mehr an "Glanz" ist deutlich zu vernehmen und auch die "Löcher" in den Registerübergängen sind verschwunden, das Halleluja "läuft".

Wechselnde Besetzungen fallen nicht ins Gewicht

Im Pausengespräch zeigt sich der Dirigent entspannter. Natürlich ist er mit der Probenarbeit seit Oktober zufrieden. Die wechselnden Besetzungen durch Schichtarbeit oder anstehende Prüfungstermine fallen dank der Orchestergröße von etwa 50 Musikern nicht sehr ins Gewicht und auf die "Stammgäste", die Gastmusiker, ist Verlass.

Einzig bei den drei Schlagzeugern mache sich für das "Best-of-"Programm ein Fehlen bemerkbar. Schon bei einem Mann weniger ist der Wechsel zwischen Großer Trommel, den Pauken, dem Glockenspiel, den Röhrenglocken und weiteren Percussionsinstrumenten kaum noch zu leisten.

Für das elegische "Jubilate" sind die Schlagzeuger dazu auch noch als DJ gefragt, müssen doch für das Finale auch noch exakt die Kirchenglocken von der CD gestartet werden. Die durchaus charmante Variante der Einbindung der echten Glocken der Kirche St. Johannes der Täufer kann aufgrund der zu langen "Anlaufzeit" der Glocken nicht realisiert werden. Auch 2018 wurden wieder erfolgreich junge Nachwuchsmusikerinnen in die Hauptkapelle integriert. Zum Probennachmittag kamen Laetitia Achstetter und Tabea Greiler frisch vom am Vormittag bestandenen Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber und wurden mit großem Beifall empfangen.

Die Zeit der Eingewöhnung in der Hauptkapelle zwischen dem Bestehen des Silberabzeichens und dem Abitur ist für manche Jungmusiker zu kurz, um nach einem Auslandsjahr während des Studiums an Bord zu bleiben. Hier entstehen in den Registern immer wieder Lücken, die kurzfristig geschlossen werden müssen.

Talentierte Nachwuchsmusiker könnten durchaus schon nach dem Bronzeabzeichen aus der mit den Kapellen aus Niederwasser und Reichenbach gemeinsam betriebenen Jugendkapelle in die Hauptkapelle wechseln. Dort wären sie aber unter Umständen mit der Schwierigkeit der Stücke noch überfordert, umreißt Böcherer das Nachwuchsproblem der Stadtkapelle. In Niederwasser und Reichenbach, mit stärkeren familiären Bindungen an die Kapellen und weniger Konkurrenz durch Sportvereine, stellt sich das Problem nicht in dem Maße.

Das "Festliche Konzert" der Stadtkapelle Hornberg mit Walter Böcherer findet am Samstag, 15. Dezember, statt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr in der katholischen Kirche Johannes der Täufer. Statt Eintritt bitten die Musiker um Spenden zugunsten der beiden Hornberger Kindergärten.