Hornberg Von Hawaii nach Niederwasser

Niederwasser. Dicht gedrängt und voll besetzt war der liebevoll geschmückte Gemeindesaal in Niederwasser. Viele Gäste schauten den verschiedenen Gruppen zu.

Orchester nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Schifffahrt

Den Auftakt machten die Musiker rund um Klemens Reich: Eine musikalische Schifffahrt nahm das Publikum mit auf eine Reise von Tasmanien über Hawaii und das Zillertal bis in die Heimat. Als die Akteure und Zuschauer bei gedämmten Licht gemeinsam zu "Oh du Fröhliche" einstimmte, war auch der letzte im Publikum ein wenig mehr in der Weihnachtszeit angekommen.