Hornberg Von Blutspendern kann es nie genug geben

Der DRK-Ortsverein Hornberg-Gutach bot in diesem Jahr drei Blutspendetermine an: Am 20. März stellte der TV Hornberg die meisten Spender, gefolgt von der Narrenzunft und der Firma Duravit. Beim zweiten Termin am 18. Juli gewann der TV Hornberg vor der Narrenzunft und dem VfR Hornberg. Bei der Blutspende am 9. Oktober waren es auf Platz 1 die Freiwillige Feuerwehr Gutach, Platz 2 der TuS Gutach und Platz 3 die Landfrauen Gutach. Alle Platzierten bekamen Gutscheine im Wert zwischen 40 und 100 Euro, die meist für die eigene Vereinsarbeit oder die Jugendarbeit verwendet wurden oder sozialen Einrichtungen zugute kamen.