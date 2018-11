Hornberg Vom Pech verfolgt

Der Singener Bazir Rezai besiegte in der Klasse bis 61 Kilogramm Yannic Zanger nach über drei Minuten. In der Klasse bis 66 Kilogramm führte Hornbergs Robert Miuti gegen Karim Boulachab mit 8:1, verletzte sich dann aber h so schwer, das der Kampf beendet wurde. Einen Sieg nach einer halben Minute Kampfzeit auf Schulter holte Jan Hassis gegen Singens Musa Oksay in der Klasse bis 71 Kilogramm. Die Klasse bis 75 Kilogramm besetzte Singen nicht. Singens Mansur Diabvarlov verlor in der Klasse bis 80 Kilogramm gegen Benjamin Inthasane. Der Hornberger Markus Schumann gewann in der Klasse bis 86 Kilogramm mit 17:2 gegen Steven Taberschmitt. In der Klasse bis 98 Kilogramm siegte der Singener Simon Riedel gegen Aaron Klittich auf Schulter. Auf Schulter wurde Hornbergs Radu Vition von Kevin Riedel in der Klasse bis 130 Kilogramm besiegt.