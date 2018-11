Hornberg "Vom Kleinkind bis zum Großpapa"

Gleich zu Beginn waren die Bambini vom Eltern-Kind-Turnen an der Reihe. Mutig begaben sie sich auf einen Parcours. Sie balancierten über einen Balken, schlüpften unter einem Hindernis durch und rutschten sogar eine Matte hinunter, direkt in Muttis oder Papis Arme.

Ganz alleine begaben sich dann die Vier- bis Sechsjährigen auf einen schon etwas anspruchsvolleren, mit Hindernissen gespickten Rundkurs. Hüpfen, Balancieren und Springen bereiteten ihnen dabei sichtlich Freude.

Die Bandbreite des Handballtrainings führten die Mini-Handballer vor. Das reichte vom geschickten Fangen des Balls bis zum abschließenden Torschuss. Boden, Barren, Reck und Sprung waren die Elemente, die die Buben der Jungturnergruppe bereits gekonnt darboten.

Schnelligkeit, Ballsicherheit und einen kräftigen Torschuss beherrschen die Hanballmädchen und –jungs der E-Jugend schon sehr gut. Der rhythmisch toll und perfekt vorgetragene Tanz der Mädchen von sechs bis neun Jahre nach Michael Jacksons "Blame it on the Boogie" leitete zur Pause über.

Davor wurden alle Mitwirkenden und Anwesenden zum Mitmachen bei der gemeinsamen Gymnastik eingeladen. Im Anschluss führte die Mädchentanzgruppe ab neun Jahren eine bestens einstudierte Step-Aerobic auf, die beim Publikum ebenfalls sehr gut ankam. Rennen, Springen und sogar über Hürden laufen waren die hauptsächlichen Elemente der Leichtathletikgruppe.

Turngruppen und Teenie-Fitness begeistern Zuschauer

Am Schwebebalken, am Reck und am Boden führte die Turngruppe ihre Übungen vor. Am Sprungtisch zeigten die Mädchen beim Salto, was sie alles konnten.

Mit einem "Modern Dance" in ihren blauen Trikots mit grün-weißen Streifen begeisterten die Mädchen von elf bis 18 Jahren, bevor die Teenie-Fitness und der Flashmob "vom Kleinkind bis zum Großpapa" den Schlusspunkt hinter das 39. Sportstudio setzte, das die große Vielfalt und Breite des Kinder- und Jugendsports aller Abteilungen des TV eindrucksvoll präsentierten. Nach den Dankadressen, die der Vorsitzende Wöhrle am Schluss an alle Mitwirkenden, Übungsleiter und Verantwortlichen richtete, warteten die Kinder schon gespannt auf ihren Müslibecher als Geschenk.

Als erstes trat die Eltern-Kind-Gruppe mit Silke Endres und Emma Müller auf. Es folgte die Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen mit Andrea Heinzmann und Inka Heyl vor den Mini-Handballern mit Jasmin Moser, Natalie Brugger, Till Maurer und Pascal Lauble. Als viertes zeigten die Buben mit Martin Fuchs was sie gelernt haben. Es folgte die Handball-E-Jugend mit Tommy Reinbold, Torsten Sapia und Marissa Eder. Auchdie Mädchen von sechs bis neun Jahren mit Simone Huber und Celina Lauble zeigten ihr Können. Anschließend traten die Mädchen ab neun Jahren mit Melanie Haag und Elena Nicoletta auf. Es folgten die Leichtathletikgruppe mit Beate Effinger, Nino Nicoletta und Daniel Kurz sowie Turnen mit Luisa Nicoletta und Antonia Kurz. Anschließend tanzten Tanzen Mädchen von elf bis 18 Jahren mit Celina Lauble, bevor die Teenie-Fitness mit Karin Aberle und Lisa Raissle auftraten.